Что нельзя делать садоводам и огородникам в мае: избегайте этих ошибок

В мае приходит настоящее тепло, земля постепенно прогревается, а вместе с этим начинается и самый напряженный сезон для дачников. Однако не стоит спешить со всем сразу: некоторые действия могут навредить будущему урожаю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых распространенных ошибках огородников и садоводов, которых следует избегать в мае.

Игнорирование севооборота

Многие огородники каждый год высаживают одни и те же культуры на одних и тех же грядках. Это приводит к накоплению в почве токсичных выделений, тормозящих рост растений.

Кроме того, растет количество вредителей и болезней, специфичных для определенного семейства. Чтобы избежать проблем, нужно ежегодно чередовать растения на грядках и соблюдать севооборот.

Отказ от защиты сада от вредителей и болезней

Некоторые сторонники органического земледелия полностью отказываются от обработки растений. Но на большинстве участков сад болеет и страдает от насекомых. Без базовой защиты деревья слабеют, а урожай снижается. В мае следует провести повторную обработку после цветения специальными средствами, следуя инструкциям.

Обработка сада во время цветения

Опрыскивать деревья и кусты во время цветения категорически запрещено. В это время активны пчелы, которые являются главными опылителями сада. Химические препараты убивают насекомых, что приводит к снижению урожайности. Обработку следует проводить либо до, либо после цветения.

Загущение посевов на грядках

Из-за ограниченной площади грядок некоторые стараются высеять больше семян на одном месте. Но плотная посадка мешает нормальному развитию растений. Они получают меньше света, воды и питательных веществ, что негативно влияет на урожай. Стоит придерживаться рекомендованного расстояниямежду растениями.

В мае стоит придерживаться определенных правил на огороде (фото: Freepik.com)

Весенняя обрезка деревьев и кустов в мае

В мае у растений уже продолжается активное сокодвижение, поэтому обрезать их поздно. Повреждения плохо заживают, а сок долго сочится из ран. Это создает условия для проникновения инфекций. Обрезку следует проводить в марте - до появления листьев и бутонов.

Посадка саженцев с открытыми корнями

В мае саженцы с открытой корневой системой уже проснулись и покрыты листьями. Их высаживать поздно - они трудно приживаются. Лучше использовать саженцы в контейнерах, которые имеют закрытую корневую систему. Такие растения можно высаживать вплоть до осени.

Неправильное мульчирование

Мульча полезна, но накладывать ее стоит лишь после того, как почва хорошо прогреется. Иначе она задержит холод, и корни не будут развиваться. Нельзя класть мульчу на сорняки или использовать материалы, которые закисляют почву. Например, опилки или хвою не стоит использовать под культуры, чувствительные к кислотности.

Высадка рассады без закалки

Рассаду, выращенную дома, нельзя сразу высаживать на огород. Она не привыкла к прямым солнечным лучам, ветру и перепадам температур. Без подготовки молодые растения могут заболеть или погибнуть. Их нужно закалять - постепенно выносить на улицу за две недели до высадки.