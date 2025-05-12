Как повысить урожай яблок в полтора-два раза: нужно лишь одно удобрение
Май - лучшее время для заботы о яблоне, ведь именно в этот период формируются будущие плоды. От того, как именно вы подготовите дерево, зависит и количество, и качество урожая.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно позаботиться о яблонях в мае для хорошего урожая.
Что такое суперфосфат и почему он полезен для яблонь
Суперфосфат - это минеральное удобрение, которое содержит легкодоступный для растений фосфор. Именно фосфор отвечает за формирование корневой системы, цветение и развитие завязи. Благодаря этому удобрению плодовые деревья лучше переносят стресс, засуху и холод. Фосфор способствует накоплению сахаров в плодах, что делает яблоки более сладкими и вкусными.
Кроме того, суперфосфат положительно влияет на фотосинтез и укрепляет иммунитет растений. Его рекомендуют вносить весной, когда дерево пробуждается и активно растет.
Как правильно подкормить яблоню в мае
В конце весны яблоням необходимо дать стартовый заряд для будущего урожая. Для этого идеально подходит суперфосфат - на каждый квадратный метр проекции кроны нужно 50 граммов.
Перед внесением удобрения стоит разрыхлить почву вокруг ствола, чтобы питательные вещества лучше проникли к корням. После этого землю щедро поливают - влага помогает удобрению равномерно распределиться.
Такой подход активизирует рост плодов и положительно влияет на количество завязей. Регулярная подкормка - одно из важнейших условий для получения богатого урожая.
Обильный урожай яблок зависит от весенней подкормки (фото: Freepik.com)
Защита дерева после цветения
Когда яблоня отцвела, она становится уязвимой к заболеваниям. Чаще всего деревья поражают парша, монилиоз и различные грибки, которые могут уничтожить будущие плоды. Чтобы этого избежать, через две недели после завершения цветения дерево обрабатывают соответствующими препаратами.
Опрыскивание следует проводить в спокойную погоду, утром или вечером, когда нет палящего солнца. Такая профилактика поможет сохранить листья, завязь и сами плоды здоровыми. Чистое, ухоженное дерево - залог высокой урожайности.
Когда и как поливать яблони в течение сезона
Правильный график полива - еще один важный фактор, влияющий на урожайность. Яблони поливают четыре раза в сезон, промачивая почву до глубины одного метра.
- Первый полив проводится ранней весной, до распускания почек.
- Второй - примерно через три недели после цветения.
- Третий - за 2-3 недели до сбора урожая, чтобы плоды были крупнее и сочнее.
- И, наконец, четвертый полив важно сделать осенью, чтобы дерево лучше подготовилось к зиме - напитаться влагой и легче перенести морозы.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Southern Living, Ogorod.ua.