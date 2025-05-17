Красиві та смачні: 7 їстівних квітів, які можна виростити у саду

Квіти можуть стати не лише красивим декором вашого саду, але й незамінним інгредієнтом у кулінарії. Декілька видів квітів, які можна вирощувати на клумбі, мають чудові смакові властивості.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 їстівних квітів, які легко виростити в своєму саду.
Настурція - це не лише декоративна рослина, але й їстівна. Усі частини цієї квітки, від листя до пелюсток, мають пряний смак, який чудово підходить для сандвічів, соусів або м'ясних страв.
Зелені плоди настурції маринують і використовують як замінник каперсів. Вона любить сонячне світло та регулярний полив, але не витримує заморозків.
Троянда - це не тільки символ краси, але й чудовий інгредієнт для кулінарії. Їхні пелюстки використовують для прикрашання десертів, приготування варення, сиропів та мармеладу. Засушені бутони додають у чаї та настої, надаючи їм приємний аромат.
Хоча всі сорти троянд їстівні, деякі можуть мати гіркуватий смак.
Чорнобривці мають м'який пряний смак з нотами цитрусових і можуть бути використані для десертів та салатів. Вони часто прикрашають клумби, адже добре ростуть і не потребують особливого догляду.
Чорнобривці висаджують у відкритий ґрунт після останніх весняних заморозків, а перші квіти можна побачити вже в червні.
Цибулю-трибульку часто вирощують у садах як декоративну культуру, але він також додається до багатьох страв. Листя цієї рослини можна використовувати в супах, салатах, омлетах та овочевих рагу. Його свіжий смак надає блюдам особливу нотку, а також є джерелом вітамінів.
Огірочник лікарський, або огіркова трава, має аромат і смак, схожий на огірок, і часто використовується в салатах, вінегретах та соусах. Він добре поєднується з іншими овочами, додаючи їм незвичного солонуватого смаку. Крім того, бурячник можна сушити і використовувати як приправу.
Календула відома своїми корисними властивостями, але її також активно використовують у кулінарії. Квіти цієї рослини додають пікантності та легку гостроту в перші та другі страви. Вона прекрасно підходить для приготування різних соусів і навіть десертів, надаючи їм цікавого смакового відтінку.
Фіалка триколірна має трав'янистий, солодкуватий смак із нотками м'яти, що робить їх цікавим доповненням до страв. Пелюстки часто зацукровують, готують з них варення або використовують як декоративний елемент для десертів і коктейлів. Це не лише смачний, а й естетично привабливий елемент вашого столу.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Bob Vila, Martha Stewart, Вікіпедія.