Лучше не ставить на стол: какой "новогодний" салат самый вредный

В канун Нового года мы начинаем планировать праздничное меню, неотъемлемой частью которого являются салаты, мясные и рыбные блюда, нарезки и т. д. Все это разнообразие не очень хорошо может сказаться на работе нашей ЖКТ, но не все блюда одинаково "тяжелые" для организма.

Это любимый многими "Селедка под шубой"

Дело в том, что слабосоленая рыба, часто покупаемая в несанкционированных местах продажи, а также у поставщиков без сертификатов качества может привести к отравлению организма.

Тем более сейчас, когда свет выключают на несколько часов подряд и холодильники просто не могут удержать соответствующую температуру.

Поэтому обычная "Шуба" является самым рискованным салатом новогоднего стола.

Салат "Шуба" не самый полезный (фото: freepik)

Есть и другие риски

Но дело не только в свежести сельди. Еще нужно учитывать, что рыба содержит много соли, а если еще и досолить овощи, то это может приводить к задержке жидкости в организме, нагрузке на сердце и сосудам. Кроме того, общеизвестно, что избыток соли противопоказан гипертоникам.

И не стоит забывать о майонезе, который содержит много трансжиров, вредных для организма.

Как сделать салат менее вредным

Засолите сельдь самостоятельно за несколько дней до запланированного приготовления "Шубы". При покупке свежемороженой рыбы обращайте внимание на то, чтобы она не была разморожена повторно. Об этом могут свидетельствовать куски льда поверх рыбы и то, что в морозильной камере рыбины слиплись друг с другом.

Майонез тоже стоит приготовить дома из растительного масла, яиц, горчицы и лимонного сока.

Кроме того, не стоит досаливать слои с овощами и не перемазывайте каждый майонезом. Только картофель и верхний слой свеклы.