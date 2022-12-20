Краще не ставити на стіл: який "новорічний” салат найшкідливіший

Напередодні Нового року ми починаємо планувати святкове меню, невід’ємною частиною якого є салати, м’ясні та рибні страви, нарізки тощо. Все це різноманіття не дуже добре може позначитися на роботі нашого ШКТ, але не всі страви однаково "важкі" для організму.

Це улюблений багатьма "Оселедець під шубою"

Річ у тім, що слабосолона риба, яку часто купують у несанкціонованих місцях продажу, а також у постачальників без сертифікатів якості може призвести до отруєння організму.

Тим паче зараз, коли світло вимикають на кілька годин поспіль і холодильники просто не можуть втримати належну температуру.

Тому звичайна "Шуба" є найризикованішим салатом новорічного столу.

Салат "Шуба" не найкорисніший (фото: freepik)

Є й інші ризики

Але річ не тільки у свіжості оселедця. Ще треба враховувати, що риба містить багато солі, а якщо ще й досолити овочі, то це може призводити до затримки рідини в організмі, навантаження на серце та судини. Крім того, загальновідомо, що надлишок солі протипоказаний гіпертонікам.

І не варто забувати про майонез, який містить забагато трансжирів, шкідливих для організму.

Як зробити салат менш шкідливим

Засоліть оселедець самостійно за кілька днів до запланованого приготування "Шуби". При купівлі свіжомороженої риби, звертайте увагу на те, щоб вона не була розморожена повторно. Про це можуть свідчити шматки льоду поверх риби, і те, що в морозильній камері рибини злиплися одна з одною.

Майонез теж варто приготувати вдома з олії, яєць, гірчиці та лимонного соку.

Крім того не варто досолювати шари з овочами і не перемащуйте кожен майонезом. Тільки картоплю і верхній шар буряка.