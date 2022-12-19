Сколько можно хранить оливье, холодец и шубу после новогоднего застолья

На носу Новый год, а это значит, что на наших столах появятся любимые блюда: салаты "Оливье", "Селедка под шубой", "Крабовый", "Мимоза", холодец и другие вкусности. Конечно, все это по привычке мы доедаем несколько дней после празднования.

Но насколько безопасен "прошлогодний" Оливье? Об этом узнайте ниже в материале Styler.

Как продлить срок службы блюд

Чтобы Оливье, "Крабовый" салат прожили дольше, их следует заправлять майонезом непосредственно перед подачей на стол.

А разные ингредиенты хранить в отдельных контейнерах. Вместе можно хранить отварные овощи и яйца, а вот лук, огурцы, зеленый горошек, кукурузу – лучше по отдельности.

Оливье

Эксперты говорят, что заправленный салат – самое скоропортящееся новогоднее блюдо. Его нужно употребить в течение четырех часов, а то, что осталось на столе к утру, лучше выбросить.

Даже в холодильнике салат долго не продержится, особенно в наших реалиях с постоянными отключениями света.

Если же вы соблюдете условия - будете хранить вареное отдельно от сырого, и не будете заправлять, то срок действия Оливье можно продлить до 40 часов.

Поэтому к утру 1 января не стоит доедать то, что убрали со стола, а сформировать свежий салатик. Это и вкуснее и безопаснее.

Оливье быстро портится (коллаж Styler)

"Шуба" и "Мимоза"

Для салата "Селедка под шубой" или "Мимоза" срок хранения составит 24 часа, так как нужно время на пропитку.

Если салаты остались, их лучше утилизировать по истечении срока годности. Особенно если долго не было света и температура в холодильнике не соответствовала нормам.

"Салат с крабовыми палочками", фаршированные яйца и холодец

"Крабовый салат" с заправкой продержится 24 часа, а незаправленный около 48 часов.

Фаршированные яйца можно хранить 2-3 дня, а холодец по правилам общепита должен храниться не более 24 часов, но дома этот срок может составлять 3-4 дня.

Кроме того холодец можно заморозить и впоследствии сделать из него бульон, приготовив суп и борщ, когда новогоднее "майонезное" уже крайне надоест.