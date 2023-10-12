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Кондратюк назвал "неучем" Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату

Четверг 12 октября 2023 20:15
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Кондратюк назвал "неучем" Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату Игорь Кондратюк и Виталий Козловский (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк впервые прокомментировал обвинение его экс-подопечного Виталия Козловского в том, что он забирает его военную зарплату. Так, по словам звезды, средства у исполнителя забирает исполнительная служба, потому что тот нарушил авторское право.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певца.

Кондратюк ответил Козловскому

Сегодня исполнитель опубликовал пост, в котором признался, что почти все средства, которые он получает за военную службу, списываются с карточки "в пользу Кондратюка" и на штраф в госбюджет.

Комментарий под публикацией оставил сам шоумен, а затем удалил его.

Кондратюк назвал &quot;неучем&quot; Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату

Кондратюк ответил Козловскому (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты - рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - агрессивно обратился к защитнику Кондратюк.

Пользователи сети поддержали Козловского

Украинцы встали в защиту военного Нацгвардии.

  • То нехай Кондратюк піде на передову і заробить так, як це роблять хлопці. Але ж сидіти десь в теплі і вимагати борги легше, ніж на передовій
  • У Кондратюка немає ні клепки, ні людяності, ні совісті
  • Дивані ці війська набридли вже всім! Хлопці гинуть на війні заради їх дуп у теплому ліжку, а їм все мало та мало…
  • Яке ж він дно. Сподівалася до останнього, що ця історія - видумка жовтої преси, хоч і не з інтернету знаю, що Кондратюк не проста "людина". Він повинен на колінах зараз стояти і дякувати за те, що захищаєте

Кондратюк назвал &quot;неучем&quot; Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Ранее Ольга Сумская "размазала" Кондратюка за то, что тот забирает у Козловского военную зарплату.

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Виталий Козловский Игорь Кондратюк звезды шоу-бизнеса