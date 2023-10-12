Кондратюк назвал "неучем" Козловского после обвинений, что он забирает его военную зарплату
Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк впервые прокомментировал обвинение его экс-подопечного Виталия Козловского в том, что он забирает его военную зарплату. Так, по словам звезды, средства у исполнителя забирает исполнительная служба, потому что тот нарушил авторское право.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певца.
Кондратюк ответил Козловскому
Сегодня исполнитель опубликовал пост, в котором признался, что почти все средства, которые он получает за военную службу, списываются с карточки "в пользу Кондратюка" и на штраф в госбюджет.
Комментарий под публикацией оставил сам шоумен, а затем удалил его.
Кондратюк ответил Козловскому (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты - рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - агрессивно обратился к защитнику Кондратюк.
Пользователи сети поддержали Козловского
Украинцы встали в защиту военного Нацгвардии.
- То нехай Кондратюк піде на передову і заробить так, як це роблять хлопці. Але ж сидіти десь в теплі і вимагати борги легше, ніж на передовій
- У Кондратюка немає ні клепки, ні людяності, ні совісті
- Дивані ці війська набридли вже всім! Хлопці гинуть на війні заради їх дуп у теплому ліжку, а їм все мало та мало…
- Яке ж він дно. Сподівалася до останнього, що ця історія - видумка жовтої преси, хоч і не з інтернету знаю, що Кондратюк не проста "людина". Він повинен на колінах зараз стояти і дякувати за те, що захищаєте
Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Ранее Ольга Сумская "размазала" Кондратюка за то, что тот забирает у Козловского военную зарплату.