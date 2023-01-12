Какой крупой нельзя засевать на Старый Новый год, чтобы не принести в дом слезы
Празднование Старого Нового года 14 января связано с традициями и обрядами, наиболее интересными из которых является посевание или засевание.
Почему посевать нужно именно в этот день, кто может участвовать в посевании, и какой крупой это правильно делать – в материале Styler дальше.
Когда нужно идти посевать, и кому разрешается
По давней традиции ходить посевать надо рано утром, лучше всего – до рассвета или с восходом солнца. Первый посевальщик в доме получал самые щедрые подарки и угощения.
Считается, что порог дома в новом году первым должен перешагнуть представитель мужского пола, поэтому посевать ходят мальчики или парни.
Засевание нужно закончить до обеда, а вечером уже не посевают. На пороге дома поют песни с пожеланиями счастливого нового года, изобилия, урожая, мира и счастья в нем.
Не пустить же посевальщиков в дом – к беде и нищете, поэтому надо еще до рассвета открывать калитки и готовить угощение.
Какое зерно подходит для выполнения обряда, а какое – нет
Посевать можно злаковыми: рожью, ячменем, пшеницей, овсом. Зерно, которым посевают дом, считается его оберегом и убирать его до заката нельзя.
Главное, что зерно для засева должно быть цельным: пшеничная крупа или хлопья "Геркулес" для этого не годятся.
Нельзя посевать круглым зерном: горохом, пшеном, просом, чечевицей и т. д. Считается, что это привлечет в дом горе и слезы.
Также существует убеждение, что засевать нельзя голыми руками – только в теплых рукавицах.
А за посевалки не желательно платить деньгами – иначе сам весь год на бобах посидишь (т. е. без денег). Посевальщиков следует вознаградить сладостями или другими вкусностями.
Лучшие посевалки на Старый Новый год
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні
Засіваю в вашій хаті -
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, м'ясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
***
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
З старим Новим роком вас!
Раньше мы писали, когда нужно щедровать и посевать, и кому можно и нельзя участвовать в обрядах.
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