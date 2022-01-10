ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємося щедрувати і посівати: коли потрібно це робити, і кому суворо заборонено

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 12:07
Готуємося щедрувати і посівати: коли потрібно це робити, і кому суворо заборонено Фото: коли потрібно щедрувати і посівати (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Слідом за різдвяними колядуваннями нас чекають ще дві прекрасні традиції: щедрування і посівання. Пов'язані вони зі святкуванням Старого Нового року, і на відміну від колядок, співати щедрівки і посівати можна не всім.

Коли потрібно це робити, кому і чому не можна - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли потрібно йти щедрувати

Щедрують українці ввечері 13 січня на Щедрий вечір (не плутайте зі Святвечором 6 січня).

У щедрівках акцент завжди роблять на побажанні матеріальних благ: достатку, багатого врожаю, досягнень у новому році.

У відповідь господарі будинку повинні обдарувати щедрувальників. Як правило, це солодощі або гроші. Чим смачніше і щедріше господарі будинку будуть пригощати гостей, тим успішніше і щасливіше пройде рік.

Якщо не пустити в будинок щедрувальника, то господаря чекають збитки і злидні.

Хто може щедрувати?

До такого обряду допускаються молоді хлопці та дівчата. Люди старшого віку і дітвора щедрувати не ходять.

Вже на наступний ранок щедрувати не можна, а ось посівати - можна і потрібно.

Цікаво, що в деяких регіонах співають щедрівки напередодні Водохреща 18 січня.

Головні традиції посівання

Посівати (або засівати) ходять тільки хлопчики і хлопці вранці 14 січня. Причому, чим раніше це зробити, тим краще, адже перші посівальники отримують найкращі подарунки.

Переступити поріг першим повинен неодмінно чоловік-посівальник - тоді, мовляв, і гроші, і достаток в будинку водитися будуть. А ось жінка - перша гостя - це нібито до сліз і печалей.

У хаті розкидали приспівуючи посівальні пісні зерно, як правило, жито, ячмінь і пшеницю. Зерно, яким посівали будинок, вважалося його оберегом. Зазвичай воно залишалося на підлозі в житло до заходу сонця, прибирати його раніше - не до добра.

Важливо, що зерно для посівання має бути цільним. Не можна посівати горохом, пшоном і просом. Вважається, що це приверне сльози в дім.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться в лютому 2022, скільки вихідних і робочих днів нас чекає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети
Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети