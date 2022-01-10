Готуємося щедрувати і посівати: коли потрібно це робити, і кому суворо заборонено
Слідом за різдвяними колядуваннями нас чекають ще дві прекрасні традиції: щедрування і посівання. Пов'язані вони зі святкуванням Старого Нового року, і на відміну від колядок, співати щедрівки і посівати можна не всім.
Коли потрібно це робити, кому і чому не можна - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли потрібно йти щедрувати
Щедрують українці ввечері 13 січня на Щедрий вечір (не плутайте зі Святвечором 6 січня).
У щедрівках акцент завжди роблять на побажанні матеріальних благ: достатку, багатого врожаю, досягнень у новому році.
У відповідь господарі будинку повинні обдарувати щедрувальників. Як правило, це солодощі або гроші. Чим смачніше і щедріше господарі будинку будуть пригощати гостей, тим успішніше і щасливіше пройде рік.
Якщо не пустити в будинок щедрувальника, то господаря чекають збитки і злидні.
Хто може щедрувати?
До такого обряду допускаються молоді хлопці та дівчата. Люди старшого віку і дітвора щедрувати не ходять.
Вже на наступний ранок щедрувати не можна, а ось посівати - можна і потрібно.
Цікаво, що в деяких регіонах співають щедрівки напередодні Водохреща 18 січня.
Головні традиції посівання
Посівати (або засівати) ходять тільки хлопчики і хлопці вранці 14 січня. Причому, чим раніше це зробити, тим краще, адже перші посівальники отримують найкращі подарунки.
Переступити поріг першим повинен неодмінно чоловік-посівальник - тоді, мовляв, і гроші, і достаток в будинку водитися будуть. А ось жінка - перша гостя - це нібито до сліз і печалей.
У хаті розкидали приспівуючи посівальні пісні зерно, як правило, жито, ячмінь і пшеницю. Зерно, яким посівали будинок, вважалося його оберегом. Зазвичай воно залишалося на підлозі в житло до заходу сонця, прибирати його раніше - не до добра.
Важливо, що зерно для посівання має бути цільним. Не можна посівати горохом, пшоном і просом. Вважається, що це приверне сльози в дім.
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