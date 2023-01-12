Якою крупою не можна посівати на Старий Новий рік, щоб не принести в дім сльози

Святкування Старого нового року 14 січня пов'язано з традиціями і обрядами, найцікавішими з яких є посівання, або засівання.

Чому посівати треба саме в цей день, хто може брати участь в посіванні, і якою крупою це правильно робити - в матеріалі Styler далі.

Коли треба йти посівати, і кому дозволяється

За давньою традицією ходити посівати треба рано-вранці, найкраще - до світанку або зі сходом сонця. Перший посівальник в оселі отримував найщедріші подарунки і частування.

Вважається, що поріг дому в новому році першим має переступити особа чоловічої статі, тому посівати ходять хлопчики чи парубки.

Посівання треба закінчити до обіду, а ввечері вже не посівають. На порозі оселі співають пісні з побажаннями щасливого нового року, достатку, врожаю, миру і щастя в ньому.

Не пустити ж посівальщиків в дім - до біди і злиднів, тому треба ще до світанку відчиняти хвіртки і готувати частування.

Яке зерно підходить для виконання обряду, а яке - ні

Посівати можна злаковими: житом, ячменем, пшеницею, вівсом. Зерно, яким посівають будинок, вважається його оберегом і прибирати його до заходу сонця не можна.

Головне, що зерно для посівання має бути цільним: пшенична крупа чи пластівці "Геркулес" для цього не годяться.

Не можна посівати круглим зерном: горохом, пшоном, просом, сочевицею тощо. Вважається, що це приверне в дім горе і сльози.

Також існує переконання, що засівати не можна голими руками - лише в теплих рукавицях.

А за посівалки не бажано платити грошима - інакше сам весь рік на бобах посидиш (тобто без грошей). Посівальників слід винагородити солодощами чи іншими смаколиками.

Найкращі посівалки на Старий новий рік

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні

Засіваю в вашій хаті -

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

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