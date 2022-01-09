Свята і вихідні в лютому 2022: з'явився календар на цей унікальний місяць

Лютий один з небагатьох місяців в році, у якому у нас немає додаткових днів для відпочинку, тобто державних вихідних. Зате нас чекають такі важливі і особливі свята, як Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, тиждень Масляної і багато інших.