Свята і вихідні в лютому 2022: з'явився календар на цей унікальний місяць
Фото: свята і вихідні в лютому 2022 (pixabay.com)
Лютий один з небагатьох місяців в році, у якому у нас немає додаткових днів для відпочинку, тобто державних вихідних. Зате нас чекають такі важливі і особливі свята, як Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, тиждень Масляної і багато інших.
Скільки буде вихідних і робочих днів, всі свята останнього місяця зими - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
У лютому 2022 року буде 28 днів, так як цей рік не високосний.
Українців чекає 20 робочих днів і 8 вихідних.
Вихідними будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.
Всі свята в лютому 2022:
- 1 лютого - Китайський Новий Рік 2022; День безпечного інтернету
- 2 лютого - День бабака
- 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого - Міжнародний день бармена
- 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
- 10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією
- 11 лютого - Всесвітній день хворого
- 13 лютого - Всесвітній День радіо
- 14 лютого - День Святого Валентина; День комп'ютерника
- 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
- 28 лютого - початок Масляної (до 6 березня)
Раніше повідомлялося, коли ми святкуватимемо Великдень за православним і католицьким календарем 2022.