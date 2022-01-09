ru ua
Нд, 09 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свята і вихідні в лютому 2022: з'явився календар на цей унікальний місяць

Новость на русском →
Неділя 09 січня 2022 10:53
Свята і вихідні в лютому 2022: з'явився календар на цей унікальний місяць Фото: свята і вихідні в лютому 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лютий один з небагатьох місяців в році, у якому у нас немає додаткових днів для відпочинку, тобто державних вихідних. Зате нас чекають такі важливі і особливі свята, як Китайський Новий рік, День святого Валентина, Стрітення Господнє, тиждень Масляної і багато інших.

Скільки буде вихідних і робочих днів, всі свята останнього місяця зими - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

У лютому 2022 року буде 28 днів, так як цей рік не високосний.

Українців чекає 20 робочих днів і 8 вихідних.

Вихідними будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Всі свята в лютому 2022:

  • 1 лютого - Китайський Новий Рік 2022; День безпечного інтернету
  • 2 лютого - День бабака
  • 4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого - Міжнародний день бармена
  • 9 лютого - Міжнародний день стоматолога
  • 10 лютого - Міжнародний день боротьби з епілепсією
  • 11 лютого - Всесвітній день хворого
  • 13 лютого - Всесвітній День радіо
  • 14 лютого - День Святого Валентина; День комп'ютерника
  • 15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини; Стрітення Господнє; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого - День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого - Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 25 лютого - День інженерно-авіаційної служби ЗСУ
  • 28 лютого - початок Масляної (до 6 березня)

Раніше повідомлялося, коли ми святкуватимемо Великдень за православним і католицьким календарем 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді
Пальми і океан: Осадча і Горбунов з синочками насолоджуються відпочинком в Таїланді