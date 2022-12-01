Были кулинарными гуру. Неандертальцы были гораздо умнее, чем мы думаем
Группа британских археологов обнаружила обугленные остатки пищи в двух пещерах Шанидар в Ираке и Франхте в Греции. В результате исследований был обнаружен состав блюд, которые готовили предки современного человека.
Об этом сообщают на сайте Smith Sonian Mag.
Какие блюда приготовляли неандертальцы?
Исследователи проанализировали остатки обугленной пищи в двух местах - пещере Шанидар в горах Загрос в Ираке и пещере Франхти в Греции.
Чтобы получить представление о том, как неандертальцы готовили еду, ученые обнаружили доказательства того, что древние люди использовали разнообразные ингредиенты, процессы и интересные решения.
"Наши находки являются первым настоящим свидетельством сложной кулинарии и пищевой культуры среди неандертальцев", - говорит Линда Геддес из Guardian.
Анализ исследователей показывает, что ранние современные люди не просто потребляли белок животных, а имели сложный рацион по широкому выбору растений и изменялся в зависимости от месторасположения.
Наши предки также использовали "разные уловки, чтобы сделать свою пищу вкуснее", например замачивание и измельчение. Чтобы понять диету неандертальца, археологи попытались воспроизвести и съесть что-то вроде блюда людей того времени.
Для приготовления они использовали семена, найденные вблизи пещер. Из него вышло что-то вроде блинчиков, которые были действительно вкусными с ореховым привкусом.
Поэтому вполне возможно, что наша любовь к мягким блинам происходит еще со времен пещер и добывания огня из камня и палки.
Наверное, неандертальцы любили ореховые блины (фото: Freepik)
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