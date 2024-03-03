"Наш котёнок": Евгений Кот и Наталья Татаринцева рассекретили пол будущего ребенка (видео)
Евгений Кот и Наталья Татаринцева устроили роскошное гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль танцора.
Евгений Кот и Наталья Татаринцева узнали пол ребенка
Евгений и Наталья решили устроить специальную вечеринку, на которую они вместе с семьей и гостями узнали пол своего будущего малыша. Для этой вечеринки пара выбрала интересные тематические образы - Евгений надел розовый костюм свободного кроя, а Наталья платье и пальто в голубом цвете.
Они пригласили видеографа, фотографа и много гостей, с которыми желали разделить одно из самых важных событий в своей супружеской жизни. Следует сказать, что все было на высшем уровне.
Евгений Кот и Наталья Татаринцева рассеркретили пол будущего ребенка (фото: instagram.com/kot_jenya)
Чего ждут супруги Жени Кота
Супруги танцовщиков решили узнать пол малыша с помощью цветного дыма - и он оказался розовым. А это значит, что Евгений и Наталья станут родителями замечательной девочки.
Этот момент видеограф снял на видео и смонтировал и именно его супруги выложили в соцсеть, чтобы сообщить, кто будет у семьи.
"Привет, наша девочка. Теперь я папа, а я мама самого очаровательного цветочка. Мы уже не можем дождаться когда увидим тебя наш котенок", - пишут они под видео.
По реакции Евгения понятно, что он очень хотел именно дочь, ведь мужчина очень обрадовался этой новости и сразу же поцеловал и обнял свою жену, к которой испытывает безумные чувства любви, восхищения и уважения.
Напомним, что ранее жена хореографа имела диагноз бесплодия, но желание иметь общего ребенка - побороло все диагнозы и пророки врачей.
Раньше мы рассказывали,где будет рожать жена Евгения Кота.
Также читайте, как Евгений Кот показал первые кадры малыша на УЗИ.