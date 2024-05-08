Жена Евгения Кота впервые рассказала, что помогло ей забеременеть после 4 лет неудачных попыток

Евгений Кот и Наталья Татаринцева - одна из самых привлекательных пар украинского шоу-бизнеса, за чувствами которой наблюдает большое количество людей. Но мало кто знал, почему они так долго не говорили о детях и беременности.

Наталья Татаринцева рассказала, что помогло ей забеременеть после диагноза бесплодия

Сейчас Наталья уже находится на третьем триместре своей первой беременности, которую пара спортсменов так долго ждала. Оказывается, у Евгения с женой не было детей не из-за большого объема работы, а из-за того, что просто не получалось забеременеть.

В своей жизни жена танцора даже слышала диагноз бесплодие, но усилие и сильное желание иметь детей - доказывает, что все возможно.

И впервые за весь период беременности, Наталья рассказала, что им с Евгением помогло все же забеременеть, несмотря на все диагнозы врачей.

"Что помогло нам естественно забеременеть после 4 лет плодотворного труда и разочарований? Думаю, это - ВЕРА у нас и уверенное сопротивление стереотипам и всем рекомендациям со стороны о том, как лучше и как правильно. советы", - рассказывает женщина.

Беременная Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Мы доверились собственному желанию, мы начали жить свою жизнь и дали себе столько времени, сколько нужно! Важным был тот же разговор в паре, когда каждый не просто слушает, а помогает реализовать истинные желания, поддерживает в моменты, когда страшно и помогает двигаться вперед без наставлений о том, как правильно! Мои руки поднимались тогда, когда он продолжал верить в нас", - продолжает Наталья.

По словам гимнастки, она думает, что нужно забыть о правилах, если вы тоже хотите магии в паре. Пусть это будет вдохновением для тех женщин, которые ждут своего времени.

Кому ждут молодые супруги

Стоит напомнить, что недавно семья Кота устраивала гендер-пати, где они узнали, что ждут маленькую принцессу. Этот день стал для пары особенным и очень ожидаемым, ведь с тех пор уже можно думать над именем и готовиться к встрече с маленькой.