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Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: "Наше котенятко"

Неділя 18 серпня 2024 14:46
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Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: "Наше котенятко" Кот і Татарінцева (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Танцюрист Євген Кот та його дружина-спортсменка Наталія Татарінцева, які вперше стали батьками у липні цього року, розчулили мережу новими кадрами. Вони показали маленьку донечку, яка вже взяла участь у дуже атмосферній фотосесії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким зіркова пара поділилася в Instagram.

Як виглядає донька Кота і Татарінцевої

Маленькій дівчинці, яка отримала незвичайне ім'я Леля, нещодавно виповнився перший місяць. Зіркові батьки насолоджуються новим досвідом та часто діляться кадрами з дитинкою.

Але цього разу вони показали незвичайні світлини. Для Лелі влаштували фотосесію у стилі Newborn. І вийшло дуже атмосферно.

Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;

Дитина Татарінцеовї та Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

На деяких фото доньку Кота та Татарінцевої зобразили маленькою принцесою. Також є кадри, де вона, ніби маленький зайчик, спить в гамаку, або ж сидить на дуже красивій гойдалці.

Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;

Маленька донька Євгена Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Наше котенятко", - ніжно підписали фото щасливі батьки.

У коментарях під дописом юзери продовжують вітати Кота й Татарінцеву з народженням дитинки. Також користувачі пишуть, що нова фотосесія вийшла дуже ефектною та атмосферною. Дехто навіть зізнався, що ці фото доводять до сліз, але від щастя та захоплення.

Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;

Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: &quot;Наше котенятко&quot;

Дочка Наталії Татарінцевої (фото: instagram.com/kot_jenya)

Нещодавно дружина Кота розповідала, що провела у пологовому 14 годин. Вона зазначала, що усе це не так легко, як здається.

"Але це все забувається. Зараз ми насолоджуємося нашою крихіткою, яка тепер з нами", - говорила Татарінцева після того, як повернулася додому з пологового.

До слова, раніше відома співачка заявила, що стала мамою, але не для людини.

Окрім цього, Дорофєєва зізналася, що пила перед концертом.

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