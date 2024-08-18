Кот і Татарінцева довели до сліз кадрами з маленькою донечкою: "Наше котенятко"

Танцюрист Євген Кот та його дружина-спортсменка Наталія Татарінцева, які вперше стали батьками у липні цього року, розчулили мережу новими кадрами. Вони показали маленьку донечку, яка вже взяла участь у дуже атмосферній фотосесії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким зіркова пара поділилася в Instagram .

Як виглядає донька Кота і Татарінцевої

Маленькій дівчинці, яка отримала незвичайне ім'я Леля, нещодавно виповнився перший місяць. Зіркові батьки насолоджуються новим досвідом та часто діляться кадрами з дитинкою.

Але цього разу вони показали незвичайні світлини. Для Лелі влаштували фотосесію у стилі Newborn. І вийшло дуже атмосферно.

Дитина Татарінцеовї та Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

На деяких фото доньку Кота та Татарінцевої зобразили маленькою принцесою. Також є кадри, де вона, ніби маленький зайчик, спить в гамаку, або ж сидить на дуже красивій гойдалці.

Маленька донька Євгена Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Наше котенятко", - ніжно підписали фото щасливі батьки.

У коментарях під дописом юзери продовжують вітати Кота й Татарінцеву з народженням дитинки. Також користувачі пишуть, що нова фотосесія вийшла дуже ефектною та атмосферною. Дехто навіть зізнався, що ці фото доводять до сліз, але від щастя та захоплення.

Дочка Наталії Татарінцевої (фото: instagram.com/kot_jenya)

Нещодавно дружина Кота розповідала, що провела у пологовому 14 годин. Вона зазначала, що усе це не так легко, як здається.

"Але це все забувається. Зараз ми насолоджуємося нашою крихіткою, яка тепер з нами", - говорила Татарінцева після того, як повернулася додому з пологового.