Дорофеева призналась, что пила перед концертом: "Было страшно и грустно"

Певица Надя Дорофеева призналась, что однажды она употребляла алкоголь прямо перед началом концерта. Это произошло после распада группы "Время и Стекло", артистка только начинала выступать сольно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Дорофеева поделилась в Instagram .

Почему певица пила перед концертом

Надя напомнила, что в начале сольной карьеры она выступала в Одессе. И тогда на концерт пришло очень мало людей - всего 200 или 250.

Певица очень сильно волновалась, ведь в прошлом она и Позитив вместе собирали на той же локации 2 тысячи фанатов. Поэтому Дорофеева сделала то, чего обычно себе не позволяла.

"Перед выходом на концерт я даже выпила пару стопок коньяка, хотя я никогда не пила и не пью перед концертами. Мне было очень страшно и грустно", - рассказала звезда.

Впрочем, этим летом она поняла, что зря волновалась. Она снова выступила на той локации, но уже собрала 2 тысячи 500 человек. А потом Дорофееву снова туда пригласили, удалось собрать еще больше фанов.



"Жизнь научила меня, что надо очень много работать ради своей мечты. А еще, что она, как американские горки - никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом, но принимай все этапы как отличные процессы, каждый из которых делает тебя лучше" , - написала певица.

Почему распалась группа "Время и Стекло"

Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) выступали вместе с 2010 по 2020 годы. Группа выпустила немало хитов, но потом внезапно сообщила о распаде.

"Когда мы начинали, наши продюсеры тоже становились продюсерами, мы становились только артистами. К примеру, если мне что-то не нравилось, я даже не могла это сказать было трудно сказать", - признавалась певица.

Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вот когда нам было по 20-22 года - слишком много макияжа. Возможно, хотели, чтобы я выглядела немного взрослее. Но сейчас мы все поняли, что не надо этого делать, надо эту молодость тащить и кайфовать от нее", - также рассказывала она. .

Позитив также рассказывал, что он и певица просто должны двигаться дальше.

"Если я и Надя художники, то за 10 лет мы написали картину под названием "Время и Стекло". Далее есть картины, которые мы тоже хотим написать", - говорил артист.