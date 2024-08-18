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"Я стала мамой": известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

Воскресенье 18 августа 2024 12:27
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"Я стала мамой": известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео) Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Lida Lee (Лидия Скорубская) поделилась с фанами очень радостной новостью. Артистка "стала мамой" - она забрала из приюта маленькую собачку, которую спасли из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение и Stories из Instagram Лиды Ли.

"Пополнение в семье"

Так, 17 августа певица рассказала, что решилась на нечто важное. Она отправилась на вокзал, чтобы забрать свою "херсонскую любовь". Лидия едва не опоздала, но все же успела найти нужный вагон, где ее уже ждали.

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

Lida Lee рассказала о радостных событиях (скриншотах)

Певице передали маленькую собачку. Она очень радовалась и не скрывала эмоций. Это уже вторая собака звезды.

Оказалось, что она увидела песика в приюте. И она не сразу забрала щенка. Впрочем, потом певица все же решила дать ему дом.

"Я стала мамой прекрасной девочки. Она украла мое сердце с первого взгляда, но я не решилась забрать ее сразу", - рассказала Лида Ли.

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

Лида Ли взяла щенок из приюта (скриншоты)

Певица обещает, что будет "хорошей мамой" для собачки. Она проводит с щенком много времени и уже показала первые кадры после того, как его привезли домой.

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

Лида Ли завела собаку (скриншот)

Также артистка отметила, что решила поделиться этой историей не просто так. Она призывает фанатов заботиться о животных, которые остались без защиты и хозяев.

"Сейчас очень много животных нуждаются в нашей помощи и опеке. Особенно те, кого смогли спасти с оккупированных территорий, как мою Лу Лу", - подчеркнула Лидия.

&quot;Я стала мамой&quot;: известная певица поделилась радостной новостью (фото, видео)

Лида Ли призвала помогать животным (скриншот)

Также певица уже показала трогательное видео с щенком. Она благодарит Лу Лу за то, что та появилась в ее жизни.

Кстати, раньше мы рассказывали, почему Lida Lee кардинально изменила стиль.

Кроме того, недавно Ольга Фреймут неожиданно призналась, что стала жертвой мошенника.

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