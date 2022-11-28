Косметолог рассказала, какая доза кофеина приводит к морщинам и старению кожи

Ежедневное употребление кофе может улучшить качество кожи, а может и ускорить ее старение. Всё зависит от дозы кофеина.

О том, как кофе влияет на кожу и какое количество можно пить без ущерба для организма, рассказала столичный косметолог в Instagram .

Как кофеин влияет на кожу

"Кофеин в умеренных дозах усиливает кровообращение и позволяет нормализовать лимфотик. Поэтому средства с этим компонентом снимают отеки под глазами и выводят лишнюю жидкость из организма. Также кофеин - это один из сильных антиоксидантов, защищающий наши клетки от разрушения и действия свободных радикалов", - утверждает эксперт.

Среди положительных эффектов отмечает и то, что кофеин активно проникает в глубокие слои эпидермиса, нормализует функцию сальных желез. Это приводит к снижению количества воспалений, осветлению черных точек.

Также кофеин активизирует работу лимфатической системы и способствует росту волосяных луковиц.

"Однако кофе может как благотворно сказаться на вашем лице, так и ускорить его старение. Чтобы получать только лучше всего от любых продуктов и средств, нужно соблюдать меру. Оптимальный вариант - выпивать 2 чашки в день. Превышение допустимой дозы и употребление более 300 мг кофеина в день приводит к обратному эффекту", - пишет косметолог.

Кофе является сильным мочегонным средством и способствует усиленному выведению жидкости из организма. Поэтому, как результат - обезвоживание, мимические морщинки, сухость и шелушение кожи.

Важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае. Причем его содержание в зеленом гораздо больше, чем в черном.