Эксперт по здоровому питанию рассказал, можно ли пить кофе на голодный желудок
Кофе является залогом бодрости утром. Однако можно ли пить ее натощак без вреда для здоровья, до сих пор идут споры.
О том, как влияет кофе на организм, рассказал в Instagram эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер Виктор Мандзяк.
Может ли кофе навредить утром
Приверженцы правильного питания утверждают, что кофе натощак пить нельзя. Ибо оно симулирует выделение желудочного сока, который вместе с хлорогеновой кислотой, что содержится в кофе, разъедает стенки желудка. Ведь еды нет и желудок начинает есть свою плоть.
"Кофе действительно стимулирует выделение желудочного сока. Однако кислотность напитка - ph 5, а у желудочного сока - 1-2. Чем меньше число - тем кислее среда. И то, что выделяется желудочный сок при потреблении кофе - это не проблема, потому что это происходит и при созерцании пищи, или ощущении ее запаха. И при этом желудок себя не съедает, потому что защищается от кислоты, выделяя специальную слизь, покрывающую его стенки", - пишет эксперт.
Также есть ряд продуктов, которые имеют такую же кислотность как кофе или больше. Это - абрикосы, апельсины, бананы, виноград, груши, грейпфрут, изюм, малина, яблоки и многие другие. Если верить, что кофе натощак нельзя, то и перечисленных продуктов - тоже.
"Распространено мнение, что кофе может спровоцировать язву желудка. Однако никаких научных исследований по данной теме не проводилось", - добавляет фитнес-тренер.
Действительно ли кофе увеличивает уровень гормона стресса
Еще одним аргументом приверженцев правильного питания является то, что кофе стимулирует выделение кортизола - гормона стресса.
"Кофе действительно способствует выделению кортизола. Однако пик секреции его приходится именно на утро. Да и сам кортизол - это не плохо, а плохо - хронически высокий его уровень. А это уже не о кофе, а о психоэмоциональных состояниях. Кофеманам стоит быть спокойными - их организм уже привык к кофеину и не производит много кортизола в ответ на горячий напиток. Поэтому кофе натощак не вредно. Наслаждайтесь им", - пишет Мандзяк.
Читайте также о том, какие мифы о кофе мешают нам наслаждаться напитком.
Ранее мы рассказывали, какие утверждения о вреде сахара оказались мифами.