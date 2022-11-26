Частое употребление кофе влияет на риск развития диабета: новое исследование

Оказывается, регулярное употребление кофе может влиять на риск диабета. Такой вывод сделали ученые, проведя годы по исследованиям.

Так, в исследовании, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition, приняли участие 4522 женщины, имевшие в анамнезе гестационный сахарный диабет.

В период с 1991 по 2017 год проверки проводились каждые два-четыре года, чтобы отметить различные факторы, такие как ежедневные привычки, диета, включая потребление кофе с кофеином и без него, демографические показатели и заболевания.

Кроме того, образцы крови были взяты у участников, не имевших диабета в период между 2012-2014 годами, и проанализированы на биомаркеры метаболизма глюкозы.

Как употребление кофе снижает риск диабета

В ходе исследования было обнаружено, что у 979 участников развился диабет 2 типа. Результаты также показали, что регулярное употребление кофе с кофеином ассоциируется с пониженным риском диабета 2 типа.

"Исследование интересно и важно, потому что оно показывает, что кофе может оказать положительное влияние на жизнь женщин, у которых большая вероятность развития диабета 2 типа", - говорит диетолог Эмбер Диксон, пишет EatThis.

Медик добавила, что, вероятно, кофеин может оказать другое влияние на женщин и на мужчин. Пока этот вопрос еще должен исследоваться.

Кофеин снижает сахар

Активным ингредиентом кофе является кофеин, стимулятор, который может помочь снизить уровень сахара в крови. Это объясняется тем, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, что снижает уровень инсулина и увеличивает усвоение глюкозы.

Исследователи обнаружили, что потребление кофе было связано с улучшенным метаболизмом, что означает, что употребление кофе может снизить риск развития диабета 2 типа, помогая поддерживать здоровый вес и уровень артериального давления.

"Употребление кофеина в умеренных количествах - от одной до трех чашек в день - может быть полезным для мозга, сердца и других органов", - добавила диетолог и посоветовала не превышать эту норму.