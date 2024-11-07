Косметолог назвала фактор, который приводит к сухости кожи, морщинам и даже акне

Стресс отрицательно влияет не только на нервную систему, но и состояние кожи. Косметолог рассказала, что стресс может приводить к сыпям и старению кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Дарии Тищенко.

Воздействие стресса

По словам эксперта, стресс - это не только об эмоциях. В частности, это также определенный сигнал организма, который оказывает определенное влияние на здоровье в целом.

Когда человек испытывает эмоциональное напряжение, то организм вырабатывает гормон кортизол, непосредственно влияющий на кожу.

В результате это приведет к таким проблемам с кожей:

жирности, что в свою очередь способствует появлению акне

увеличение риска воспалений

сухость

морщины

Признаки стресса на коже могут включать сыпь, шелушение, покраснение, обострение экземы или псориаза.

Стресс повышает риски воспаления, ухудшает заживление ранений. Железы продуцируют больше жира в состоянии стресса, что может усугубить проявления акне.

Косметолог отметила, что стресс также ускоряет старение, поскольку уменьшает выработку коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи.

Многие из нас смотрят на кожу чисто с эстетической точки зрения, одна из самых главных ее функций - защита.

Как улучшить состояние кожи

Для улучшения состояния кожи во время стресса важно заботиться о себе в целом:

здоровый сон

физическая активность

правильное питание

техники релаксации помогают снизить уровень стресса

Также важно продолжать заботиться о коже, использовать средства увлажнения, антиоксиданты и обязательно защищать от солнца.

Все косметические вещества должны подбираться под тип и потребности кожи. Рациональный подход и качественная натуральная косметика помогут спасти кожу от негатива окружающего мира и усталости.

Кроме антиоксидантов, в уход за кожей во время стресса важно добавить коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. А также сделать упор на натуральную косметику, содержащую Omega-3, увлажняющие, успокаивающие, себорегулирующие вещества, заботящиеся о липидном барьере и микрофлоре.