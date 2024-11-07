Косметолог назвала фактор, який призводить до сухості шкіри, зморшок та навіть акне
Стрес негативно впливає не лише на нервову систему, а й на стан шкіри. Косметолог розповіла, що стрес може призводити до висипів та старіння шкіри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Дарії Тіщенко.
Вплив стресу
За словами експерта, стрес - це не лише про емоції. Зокрема, це також певний сигнал організму, який має певний вплив на здоров'я в цілому.
Коли людина відчуває емоційне напруження, то організм виробляє гормон кортизол, який безпосередньо впливає на шкіру.
В результаті це призведе до таких проблем зі шкірою:
- жирності, що в свою чергу сприяє появі акне
- збільшення ризику запалень
- сухість
- зморшки
Ознаки стресу на шкірі можуть включати висипання, лущення, почервоніння, загострення екземи або псоріазу.
Стрес підвищує ризики запалення, погіршує загоєння поранень. Залози продукують більше жиру в стані стресу, що може погіршити прояви акне.
Косметолог зазначила, що стрес також пришвидшує старіння, оскільки зменшує вироблення колагену та еластину, які відповідають за пружність шкіри.
Багато хто з нас дивиться на шкіру суто з естетичної точки зору, одна з найголовніших її функцій - захист.
Як покращити стан шкіри
Для покращення стану шкіри під час стресу важливо дбати про себе загалом:
- здоровий сон
- фізична активність
- правильне харчування
- техніки релаксації допомагають зменшити рівень стресу
Також важливо продовжувати дбати про шкіру, використовувати засоби зволоження, антиоксиданти і обов'язково захищати від сонця
Усі косметичні речовини мають підбиратися під тип і потреби шкіри. Раціональний підхід і якісна натуральна косметика допоможуть врятувати шкіру від негативу навколишнього світу та втоми.
Крім антиоксидантів, у догляд за шкірою під час стресу важливо додати колаген, еластин і гіалуронову кислоту. А також зробити наголос на натуральну косметику, яка містить Omega-3, зволожувальні, заспокійливі, себорегулювальні речовини, які піклуються про ліпідний бар’єр і мікрофлору.
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