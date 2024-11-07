Косметолог назвала фактор, який призводить до сухості шкіри, зморшок та навіть акне

Стрес негативно впливає не лише на нервову систему, а й на стан шкіри. Косметолог розповіла, що стрес може призводити до висипів та старіння шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Дарії Тіщенко.

Вплив стресу

За словами експерта, стрес - це не лише про емоції. Зокрема, це також певний сигнал організму, який має певний вплив на здоров'я в цілому.

Коли людина відчуває емоційне напруження, то організм виробляє гормон кортизол, який безпосередньо впливає на шкіру.

В результаті це призведе до таких проблем зі шкірою:

жирності, що в свою чергу сприяє появі акне

збільшення ризику запалень

сухість

зморшки

Ознаки стресу на шкірі можуть включати висипання, лущення, почервоніння, загострення екземи або псоріазу.

Стрес підвищує ризики запалення, погіршує загоєння поранень. Залози продукують більше жиру в стані стресу, що може погіршити прояви акне.

Косметолог зазначила, що стрес також пришвидшує старіння, оскільки зменшує вироблення колагену та еластину, які відповідають за пружність шкіри.

Багато хто з нас дивиться на шкіру суто з естетичної точки зору, одна з найголовніших її функцій - захист.

Як покращити стан шкіри

Для покращення стану шкіри під час стресу важливо дбати про себе загалом:

здоровий сон

фізична активність

правильне харчування

техніки релаксації допомагають зменшити рівень стресу

Також важливо продовжувати дбати про шкіру, використовувати засоби зволоження, антиоксиданти і обов'язково захищати від сонця

Усі косметичні речовини мають підбиратися під тип і потреби шкіри. Раціональний підхід і якісна натуральна косметика допоможуть врятувати шкіру від негативу навколишнього світу та втоми.

Крім антиоксидантів, у догляд за шкірою під час стресу важливо додати колаген, еластин і гіалуронову кислоту. А також зробити наголос на натуральну косметику, яка містить Omega-3, зволожувальні, заспокійливі, себорегулювальні речовини, які піклуються про ліпідний бар’єр і мікрофлору.