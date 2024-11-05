Дерматолог рассказала, чем категорически нельзя смывать макияж

Салфетки для снятия макияжа могут нанести серьезный вред коже и привести к проблемам. Дерматолог рассказала, что есть в составе таких салфеток.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда лучше использовать салфетки для снятия макияжа.

Вызывают покраснение и раздражение

Дерматолог Шари Липнер рассказал, что правильное снятие макияжа имеет решающее значение для здоровой и красивой кожи.

Хорошее умывающее средство является ключевым в уходе за кожей, а использование салфеток для макияжа может сэкономить время. Проблема в том, что использование салфеток становится нормой вместо резервного копирования на случай чрезвычайной ситуации.

Эксперты предупреждают, что использование салфеток может усугубить проблемы с кожей и нанести вред лицу.

Такие салфетки могут быть удобными, но не подходят для снятия макияжа, особенно стойкого.

"Если у вас очень жирная кожа, то использование салфеток может способствовать закупорке пор и появлению угрей", - отметила врач.

А для тех, у кого чувствительна кожа или кожа, подверженная розацеа, салфетки могут оставлять раздражающие остатки химических веществ.

"Растягиваете" кожу

Некоторые женщины проводят ими по лицу настолько небрежно, что растягивают кожу как в последний раз. При такой ежедневной рутине кожа со временем начнет терять эластичность и могут появиться ранние морщинки.

Агрессивный состав

Некоторые салфетки содержат агрессивные ингредиенты, которые могут раздражать кожу. Многие салфетки на рынке содержат химические вещества, которые могут раздражать и наносить вред коже, такие как фталаты, парабены, ароматизаторы.

Дерматолог доктор Стефани Каппель отметила, что кроме того, многие из этих салфеток могут лишить кожу природных увлажняющих факторов, которые могут нарушить барьер и чрезмерно лишить кожу.

Когда уместны салфетки

Врач рассказала, что такие салфетки отлично подходят для быстрой очистки, когда человек слишком устал, чтобы очистить водой.