"Кишат" бактериями: дерматолог рассказал, что будет с кожей, если часто не стирать полотенца

Полотенца следует стирать регулярно, но если не делать этого достаточно долго, то есть риск ухудшить состояние здоровья. Дерматолог назвал главную угрозу для кожа.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно полотенца, чтобы избежать проблем.

Какой риск для здоровья

Дерматолог Алок Вий рассказал, что влажные полотенца создают идеальную среду для роста и размножения бактерий.

"Чем дольше полотенца остаются влажными, тем дольше дрожжи, бактерии, плесень и вирусы остаются живыми и активными", - отметил врач.

Они могут вызвать вспышку грибка на ногтях, зуд и бородавки или распространение этих заболеваний на коже. К тому же грязные полотенца могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита.

Врач-натуропат Педи Мирдамади рассказал, что даже после душа кожа все еще содержит бактерии. И когда вы вытираетесь, то влага из полотенца и бактерии, которые отшелушиваются из тела, идеально сочетаются.

После первого использования выстиранного полотенца на нем начинают накапливаться бактерии. На пятый день использования полотенце содержит столько бактерий, что появляется неприятный запах.

Как часто стирать полотенца для лица

Мирдамади отмечает, что такая же проблема возникает с полотенцами для лица. Такие полотенца следует заменять по крайней мере три раза в неделю, потому что даже на третий день они содержат очень много бактерий.

Регулярная стирка может помочь с прыщами и многими другими проблемами кожи.

Полотенца для рук представляют еще больший риск, поскольку они общие для нескольких людей.

"Приблизительно через два дня, если вы вытрете лицо полотенцем для рук, то, вероятно, получите кишечную палочку на лице. Поэтому полотенца для рук нужно планировать стирать через день", - рассказал микробиолог Чарльз Герба.