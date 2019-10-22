Теж погано розмовляю українською: двійник Зеленського готовий замінити президента

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Умід Ісабаев хотів би стати гумористом, як і Володимир Зеленський

Двійник Володимира Зеленського хоче піти по стопах президента України і стати професійним гумористом. Про це сам Умід Ісабаєв - автомаляр з Узбекистану, який живе в Москві, - зізнався в інтерв'ю.

Умід мріє про кар'єру коміка в "Камеді". Більш того, чоловік сміливо пропонує підміняти Зеленського на важливих зустрічах, виступати в телешоу і грати у фільмах - але тільки не там, "де треба їсти свиню".

"Володимира Зеленського підмінити на зйомках я завжди готовий. У нього такі ролі... Я б зміг... Візьміть мене! Я схожий на президента України Зеленського. Кажуть – одне лице. Я міг би його замінити, тому що я теж погано розмовляю українською, ні чорта не розумію в політиці, фанатію від Тома Круза і вів весілля в Узбекистані", - говорить Умід.

Умід Ісабаев

До речі, про Володимира Зеленського і про його творчий шлях чоловік дізнався зовсім недавно.

"Раніше не знав, хто такий Зеленський... А коли подивився серіал "Слуга народу" - тоді дізнався", - розповів Умід, і додав, що йому дуже сподобався гумор і акторська майстерність колишнього лідера "Кварталу 95".

Нагадаємо, що Умід Ісабаєв став популярним після того, як його фотографії, на яких він їде на роботу у вагоні метро, потрапили в інтернет. Користувачі мережі відразу звернули увагу на схожість автомаляра з українським президентом.

Двійник Володимира Зеленського з Узбекистану