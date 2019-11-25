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Не відмовив: двійник Зеленського розповів про переговори з Кошовим

STYLERПерсони    25.11.2019 - 18:51
Не відмовив: двійник Зеленського розповів про переговори з Кошовим
Двійник Зеленського Умід Ісабаєв хотів би працювати в "Кварталі 95" (Фото: колаж РБК-Україна)

Двійник Зеленського з Москви хоче працювати в студії "Квартал 95"

Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв, який зіграє роль президента України в новому російському комедійному фільмі, міркує про роботу в студії "Квартал 95". Нібито він отримав відповідне запрошення від актора Євгена Кошового, який запропонував уродженцю Узбекистану, який проживає в Москві, приїхати в Україну для участі в різних проектах і телешоу. Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

За словами Ісабаєва, він отримав відеодзвінок від чоловіка, який представився Кошовим та покликав у "Квартал".

Автомаляр зізнався, що дуже зрадів такій можливості й із радістю б погодився, але він має працювати в кіно і незабаром буде підписано контракт.

Не відмовив: двійник Зеленського розповів про переговори з Кошовим

Двійник Зеленського Умід Ісабаєв розповів про пропозиції від Євгена Кошового приєднатися до "Кварталу 95" (Фото: скріншот)

"Я не відмовив. Але скоро почнуть знімати серіал... Напевно, вже пізно їхати. Але хотів би", - сказав Умід.

При цьому в прес-службі "Кварталу" інформацію про пропозицію схожому на Зеленського Уміду спростували, передають "Факти".

"Студія "Квартал 95" жодних переговорів з цього приводу не проводила", - заявили в Студії.

До речі, Ісабаєв раніше розповідав про свою мрію - піти по стопах президента України і стати професійним гумористом. Крім того, чоловік сміливо пропонував підміняти Зеленського на важливих зустрічах, виступати в телешоу та грати у фільмах.

Відео: Двійник Зеленського Умід Ісабаєв зіграє в російському кіно роль президента України

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