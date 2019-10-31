Кошовий вперше відверто розповів про найближчих людей (відео)

Олена Зеленська носить сукню, дизайн якої розробила дружина Євгена Кошового Ксенія. Зокрема, перша леді обрала її авторський білий костюм для заходів з нагоди Дня Незалежності 24 серпня. Про це розповів сам актор студії "Квартал 95", друг президента України і його колишній колега по сцені в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Комік зазначив, що його дружина дуже талановита. Ксенія балерина, яка перекваліфікувалася на танцівницю, а зараз у неї всі гроші йдуть на виробництва.

Євген також розповів, як познайомився зі своєю майбутньою дружиною і зізнався, що це вона його підкорила.

"Я її три місяці СМС-ками підкорював спочатку до цього. Не знаю, у нас закрутилося якось все після першої зустрічі і після нашої ночі співбесіди та прес-конференції", - сказав актор і додав, що для нього це булл кохання з першого погляду, а для неї "це був просто лисий з Кварталу, якого вона знала. Тому що в шоу-бізнесі всі одне одного знають".

Євген Кошовий з дружиною Ксенією (Фото: instagram.com/yalta_k)

Також актор додав, що не вважав себе яскравою особистістю, коли до неї залицявся.

"Я був дрищ, по-перше. А по-друге - я не шкодував ані грошей, ані зусиль, нічого... Робив різні дорогі подарунки. Ми ходили по ресторанах", - згадав Кошовий.

Потім Ксенія переїхала до нього жити в орендовану квартиру (на проспекті Григоренка, 26 а).

"Ми там жили з Юзіком, він жив із дружиною. Це я переїхав туди до них. Така перевалочна база була там", - сказав Євген.

Також він згадав, як на своєму весіллі йому довелося танцювати стриптиз - це була умова викупу, коли "вкрали" наречену.

"Ну не повністю я роздягнувся, по-моєму, не настільки я був п'яний", - додав Кошовий.

Євген Кошовий (Фото: РБК-Україна)

Комік розповів, що хоч живе зі своєю дружиною разом вже 12 років, але це не є звичкою, й іноді щось нове пізнаєш, десь випереджаєш її в думках і знаєш, як Ксенія вчинить в тій чи іншій ситуації.

"Ми читаємо одне одного як книжечку. Не як Фейсбук або інтернет, а як книжку. І причому затримуємося на деяких сторінках по кілька разів", - поділився одкровеннями Кошовий.

Розповідаючи про свою дочку Варвару, яка нещодавно дійшла до фіналу пісенного конкурсу "Голос.Діти", Євген наголосив, що це зовсім не заслуга "зоряного тата", як вважають деякі скептики.

"Хочу, щоб всі це розуміли, що тато не тягне, а сам дитина талановита. Просто є люди, які вважають - якщо є тато, який знаменитий, значить стопудово вона мажорка і стопудово він башляє за неї капусту, щоб вона брала участь в конкурсах і перемагала. Тобто все, що вона заробила, люди вважають - це все проплачено", - не стримує емоції Кошовий.

Також він не проти, якщо колись його будуть представляти і казати - це Євген Кошовий, батько Варвари.

Варвара Кошова з Євгеном Кошовим - лідером "Кварталу 95" (Фото: facebook.com/kvartal95)

"Квартальник" також зауважив, що не вирішує сам майбутнє Варвари, але підтримує доньку у всіх її починаннях.

"Вона хоче стати універсальною артисткою і колись зробити концерт на стадіоні", - розкрив мрію дівчинки Кошовий і жартома додав: "А оскільки Володимир Олександрович (Зеленський) знає, як це зробити..."

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