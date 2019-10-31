Голодний, мішки під очима: Кошовий розповів, як змінився Зеленський

Кошовий відверто розповів про Зеленського (колаж РБК-Україна)

Євген Кошовий відверто розповів про Володимира Зеленського

Володимир Зеленський не змінився як людина на посту президента України. Про це сказав лідер "Кварталу 95" і кращий друг глави держави Євген Кошовий в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"У відносинах він не змінився абсолютно. Просто ми менше обговорюємо ті теми, які обговорювали раніше. Я розумію, що він дуже завантажений справами країни, тому вантажити його якимись своїми проблемами не хочеться. Ми (актори студії "Квартал 95" - ред.) намагаємося все вирішувати своїми силами... Просто, коли мені кажуть: "О, боже, як я втомився", я відразу згадую, хто президент нашої країни, і як втомлюється він... Тому ми з вами, хлопці, не втомлюємося", - сказав Кошовий.

Кошовий відверто розповів про Зеленського

При цьому гуморист згадав слова Гордона про те, як той розповідав, що Зеленський "погано виглядає і не виспався".

"Мало того, він голодний! Він так запихав печиво і запивав хаотично водою, що мені його стало шкода... І синці під очима!" - перебив Кошового Гордон.

На що "кварталівець" йому відповів: "Якщо б ви 14 годин проводили прес-конференцію, то було б взагалі погано".

"У неділю ми з ним бачилися, він чудово виглядає. Може, це йому костюм заважає", - додав з посмішкою Кошовий.

Євген Кошовий і Володимир Зеленський на сцені (фото: cita.com.ua)