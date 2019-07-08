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Це було жахливо: на суперфіналі Голос Діти 5 вибрали переможця (відео)

STYLERТелешоу    08.07.2019 - 09:01
Це було жахливо: на суперфіналі Голос Діти 5 вибрали переможця (відео)
Голос Діти 5 (Фото: facebook.com/goloskrainy)

На Голос Діти 5 сезон 7 ефірі зірковою гостею стала ізраїльська співачка Netta

На шоу Голос Діти 5 до 7 ефірі обрали переможця суперфіналу вокального конкурсу. Ним став 12-річний Олександр Зазарашвілі з Грузії - підопічний команди "Время и Стекло". Юний співак блискуче виконав композицію "All by myself" Селін Діон та буквально "підірвав" зал, зібравши величезну кількість оплесків. Шоу вийшло на екрани 7 липня ввечері на каналі "1+1".

Олексій Завгородній (Позитив) побажав хлопчикові й надалі нести свій яскравий внутрішній вогонь, а Надя Дорофєєва після виступу ледве стримувала емоції.

 

Олександр Зазарашвілі на шоу Голос Діти 5 до 7 ефірі (Фото: скріншот)

"Саша! Це було жахливо! Всі ридають, моя мама плаче, всі плачуть, але як же це було досконало! Неперевершено! Неймовірно! Фантастично! Казково! Мені здається навіть, що мова не досконала, щоб всі свої почуття описати! Дякуємо, просто дякуємо тобі!" - звернулася артистка до свого вихованця Зазарашвілі.

Відео: YouTube / Голос країни / Олександр Зазарашвілі – "All by myself" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

Після підрахунку голосів глядачів, саме Сашку й вручили лаври переможця.

Це було жахливо: на суперфіналі Голос Діти 5 вибрали переможця (відео)

Олександр Зазарашвили (Фото: facebook.com/goloskrainy)

Виступ дочки шоумена та актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвари з команди Джамали також захопив зал. Зірочка в 7 ефірі 5 сезону чуттєво виконала пісню "Fall in line" Крістіни Агілери.

Її виступи на шоу загалом зібрали на YouTube рекордні 2,5 мільйона переглядів.

 

Варвара Кошова на шоу Голос Діти 5 до 7 ефірі (Фото: скріншот)

Після виконання переможної пісні в суперфіналі Джамала зазначила, що не дивлячись на свої 11 років, Варвара співає дуже складну музику.

"Дякую, Варваро, за твій тембр, за твою музикальність. Вона дуже музична дівчинка!" - зізналася Джамала.

Відео: YouTube / Голос країни / Варвара Кошова – "Fall in line" – фінал – Голос. Діти 5 сезон

"У неї ж тато оперний співак, тому це все генами передається", - пожартував ведищий конкурсу Юрій Горбунов.

До речі, на Голос Діти 5 до 7 ефірі глядачів порадувала своїм виступом відома ізраїльська співачка Netta - переможниця Євробачення-2018.

 

Netta на шоу Голос Діти 5 до 7 ефірі (Фото: скріншот)

Епатажна артистка виконала пісню Nana Banana.

Відео: YouTube / Голос країни / Netta – Nana Banana – фінал – Голос. Діти 5 сезон

Як повідомлялося раніше, на шоу Голос Діти 5 6 ефірі Варвара Кошова пожартувала про президента Володимира Зеленського.

Також ми писали про те, що на шоу Голос. Діти 5 Варвара не змогла стримати сльози.

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