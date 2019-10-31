Кошевой впервые откровенно рассказал о самых близких людях (видео)

Елена Зеленская носит платье, дизайн которого разработала жена Евгения Кошевого Ксения. В частности, первая леди выбрала ее авторский белый костюм для мероприятий по случаю Дня Независимости 24 августа. Об это рассказал сам актер студии "Квартал 95", друг президента Украины и его бывший коллега по сцене в интервью Дмитрию Гордону.

Комик отметил, что его супруга очень талантливая. Ксения балерина, которая переквалифицировалась в танцовщицу, а сейчас у нее все деньги уходят в производство.

Евгений также рассказал, как познакомился со своей будущей женой и признался, что это она его покорила.

"Я ее три месяца СМС-ками покорял сначала до этого. Не знаю, у нас закрутилось как-то все после первой встречи и после нашей ночи собеседования и пресс-конференции", - сказал актер и добавил, что для него это была любовь с первого взгляда, а для нее "это был просто лысый из Квартала, которого она знала. Потому что в шоу-бизнесе все друг-друга знают".

Евгений Кошевой с женой Ксенией (Фото: instagram.com/yalta_k)

Также актер добавил, что не считал себя яркой личностью, когда за ней ухаживал.

"Я был дрыщ, во-первых. А во-вторых - я не жалел ни денег, ни усилий, ничего... Делал разные дорогие подарки. Мы ходили по ресторанам", - вспомнил Кошевой.

Затем Ксения переехала ко нему жить в съемную квартиру (на проспекте Григоренко, 26 а).

"Мы там жили с Юзиком, он жил с женой. Это я переехал туда к ним. Такая перевалочная база была там", - сказал Евгений.

Также он вспомнил, как на своей свадьбе ему пришлось танцевать стриптиз - это было условие выкупа, когда "украли" невесту.

"Ну не полностью я разделся, по-моему, не настолько же я был пьян", - добавил Кошевой.

Евгений Кошевой (Фото: РБК-Украина)

Комик рассказал, что хоть живет со своей женой вместе уже 12 лет, но это не является привычкой, и иногда что-то новое узнаешь, где-то опережаешь ее в мыслях и знаешь, как Ксения поступит в той или иной ситуации.

"Мы читаем друг-друга как книжечку. Не как Фейсбук или интернет, а как книжку. И причем задерживаемся на некоторых страницах по несколько раз", - поделился откровениями Кошевой.

Рассказывая о своей дочке Варваре, которая недавно дошла до финала песенного конкурса "Голос.Діти", Евгений подчеркнул, что это вовсе не заслуга "звездного папы", как думают некоторые скептики.

"Хочу, чтобы все это понимали, что не папа тянет, а сам ребенок талантливый. Просто есть люди, которые считают - если есть папа, который знаменитый, значит стопудово она мажорка и стопудово он башляет за нее капусту, чтобы она участвовала в конкурсах и побеждала. То есть все, что она заработала, люди считают - это все проплачено", - не сдерживал эмоции Кошевой.

Также он не против, если когда-нибуть его будут представлять и говорить - это Евгений Кошевой, отец Варвары.

Варвара Кошевая с Евгением Кошевым - лидером "Квартала 95" (Фото: facebook.com/kvartal95)

"Квартальщик" также подчеркнул, что не решает сам будущее Варвары, но поддерживает дочку во всех ее начинаниях.

"Она хочет стать универсальной артисткой и когда-нибуть сделать концерт на стадионе", - раскрыл мечту девочки Кошевой и в шутку добавил: "А так как Владимир Александрович (Зеленский) знает, как это сделать..."

Евгений Кошевой откровенно рассказал про семью (Видео: YouTube / В гостях у Гордона)