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Стали відомі деталі про хворих коронавірусом у Києві

Новини » Суспільство     16.03.2020 - 23:46
Стали відомі деталі про хворих коронавірусом у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Заразились студент та жінка, яка повернулася із Франції

У Києві один із заражених коронавірусом виявився місцевим студентом, котрий відвідував хвору жінку, котра нещодавно померла у Житомирській області. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, студент відвідував хвору разом з її онукою. Хлопець перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні Києва.

"Другий випадок - жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома", - написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі.

Стали відомі деталі про хворих коронавірусом у Києві

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавірусу в Україні. Це він сказав у відповідь на заяви мера Харкова Геннадія Кернеса, який не хотів впроваджувати карантин: "Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його чекає кримінальна відповідальність", - наголосив Зеленський.

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