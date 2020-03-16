Метро в Києві і по Україні закривають: Кабмін прийняв офіційне рішення

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні Зеленський закликав Кабмін прийняти рішення про закриття метро в Україні

Кабінет міністрів прийняв рішення закрити метро в Україні, в тому числі і в Києві, у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія у Telegram.

Криклій повідомив, що з 12:00 18 березня зупиняється робота метро у містах (Київ, Харків, Дніпро), а міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутках, тролейбусах, автобусах, трамваях. Разом з тим, особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Зазначимо, нардеп Олексій Гончаренко у свою чергу повідомив, що заборонити роботу метрополітенів попередньо планувалось 18 березня. Проте на Кабміні було прийняте рішення зробити це раніше - з 17 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав Кабмін закрити метро через Covid-19. Станом на 16 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом.

Разом з тим, з завтрашнього дня у Києві підсилюють карантин. Зокрема, в столиці обмежується пересування людей між містом та іншими населеними пунктами, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян. Також обмежується робота закладів громадського харчування і торгових центрів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав в областях, де були підтверджені випадки коронавірусу - у Чернівецькій і Житомирській - ввести режим надзвичайної ситуації з 17 березня. Станом на сьогодні в Чернівецькій області 4 випадки зараження, а в Житомирській - одне, яке спричинило смерть, і два у Києві.