Коронавірус в Україні і світі: головні новини 17 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З-за коронавіруса в Україні посилюється карантин

Карантин в Україні за коронавіруса посилюється. Призупиняються ж/д, авіа та автобусні перевезення по країні, закривається метрополітен, ресторани та заклади громадського харчування переходять на роботу в режимі доставки. Крім того, фіксуються нові випадки зараження COVID-19. Докладніше про те, як буде жити Україна найближчі тижні - в матеріалі РБК-Україна.

Що важливо знати:

всі розважальні, фітнес та СПА-центри припиняють роботу з 00:00 17 березня;

ресторани і кафе працюють виключно в режимі доставки;

ж/д, авіа та автобусні перевезення по країні забороняються з 00:00 18 березня;

метро зупиняє роботу з 18 березня;

у Чернівецькій та Житомирській областях вводиться режим НС;

кожен пенсіонер, який отримує менше 5 тис гривень, отримає доплату в розмірі 1 тис. гривень.

Основні рекомендації:

по можливості залишатися вдома, виходити тільки в разі необхідності - в аптеку або продуктовий магазин;

уникати контактів з іншими людьми, тримати дистанцію;

не чіпати руками обличчя, ніс, очі;

після кожного контакту з грошима, дверними ручками дезінфікувати руки;

рекомендовано розплачуватися карткою, не використовувати готівку;

як можна частіше мити і дезінфікувати руки;

за наявності симптомів коронавіруса не їхати в лікарню, а спершу зателефонувати лікаря або швидку по телефону

Міжміські та міжобласні пасажирські перевезення заборонені

Вчора Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наказав заборонити залізничний, авіа і автобусне сполучення між містами України на час карантину. Відповідне розпорядження підтримав Кабінет міністрів на своєму засіданні.

Таким чином, з 00:00 18 березня припиняють курсувати міжміські та міжобласні поїзди, електрички, автобуси й літаки.

Метрополітен призупиняє роботу

Також на засіданні Кабміну за наказом Зеленського було вирішено призупинити роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі. Метро закриється на час карантину з 18 березня.

Як буде працювати міський транспорт

Внутрішньоміський транспорт продовжить роботу, але з істотними обмеженнями. Маршрутки і таксі зможуть перевозити не більше 10 осіб, а автобуси, тролейбуси і вагони трамвая - не більше 20 осіб.

Про що ще сказав Зеленський у своєму відеозверненні

У своєму зверненні Володимир Зеленський також заявив про те, що:

кожен пенсіонер, пенсія якого менше 5000 гривень, отримає доплату в 1000 гривень

НБУ і Мінфін повинні підготувати програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу

Моз має тимчасово заборонити планові операції і зосередиться на невідкладних

розробити механізм доставки Укрпоштою ліків літнім людям

заборонити масові заходи чисельністю понад 10 осіб

забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, аптек і заправок

“Настійно рекомендую всім людям залишатися вдома, крім необхідності покупки продуктів чи ліків Особливо це стосується громадян старше 60 років, які перебувають в зоні ризику", - сказав президент.

Перші випадки зараження в Києві, нові випадки в Україні, друга смерть

Перші випадки зараження коронавірусом зафіксовані в Києві. Як повідомили в Моз, пацієнти знаходяться під наглядом лікарів. Один з них нещодавно повернувся з Франції.

У Чернівцях померла жінка з підозрою на коронавірус. Вона перебувала на стаціонарі, її тест на коронавірус був відправлений на перевірку. Якщо тест виявиться позитивним, це буде друга смерть від COVID-19 в Україні.

Крім того, зафіксовані нові випадки зараження. Вірус виявлений у двох жінок в Чернівецькій області. Як повідомили в Моз, їх стан задовільний.

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Ради

Сьогодні о 8:00 відбудеться позачергове засідання Верховної ради. Парламентарії зберуться для того, щоб проголосувати законопроект про коронавирусе, а також внести зміни в деякі закони.

Порядок денний Ради 17 березня: