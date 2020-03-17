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Україна закрила виїзд за кордон: діє заборона на міжнародні перевезення пасажирів

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 00:01
Україна закрила виїзд за кордон: діє заборона на міжнародні перевезення пасажирів
Ілюстративне фото (dpsu gov ua)

Заборона поширюється лише на пасажирські перевезення

Заборона на міжнародні залізничні, авіа та автобусні перевезення пасажирів, введена через коронавірус в Україні, вступила в силу. Детальніше про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Так, з 00:00 17 березня і до 3 квітня пункти пропуску і контролю через держкордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення закриваються.

Винятком є ​​перевезення осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів чи в зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипустанов і гуманітарних місій.

Українці, які зараз перебувають за кордоном зможуть повернутися додому на власному транспорті або на одному з спецрейсів, організованих МЗС.

Які обмеження вже ввели

З 12 березня в Україні введено карантин, який триватиме до 3 квітня. В рамках карантину по всій країні закриті всі навчальні заклади, кіно, театри і заборонені масові заходи.

Крім того, з 16 березня терміном на два тижні Україна заборонила в'їзд для іноземців. Крім того, закриваються 107 з 230 пунктів пропуску.

Як планують посилити карантин

Президент України Володимир Зеленський 16 березня виступив зі зверненням до Кабміну, в якому закликав ввести ряд обмежувальних заходів, які суттєво посилюють введені раніше карантинні заходи.

Зокрема, в Україні планують закрити всі кафе, ресторани, заклади громадського харчування, ринки і магазини не продуктового сектора. Працювати будуть тільки аптеки, АЗС, продуктові магазини і банки.

Крім того, планується закриття метро, ​​обмеження в русі громадського транспорту, обмеження по числу людей в групу (до 10 осіб), а також введення заборони на переміщення всередині країни.

Коронавірус в Україні: що відомо

Коронавірус в Україні був вперше зафіксований 3 березня в Чернівцях у чоловіка, який повернувся з Італії. За станом на 16 березня тест на коронавірус у нього негативний, якщо при повторному тестуванні коронавірус не буде встановлено, можна буде говорити про те, що він повністю вилікувався. Такий тест попередньо планується на 18 березня.

12 березня ще двоє людей заразилися коронавірусом, а 13 березня один з них помер. 16 березня стало відомо ще про два випадки зараження. Таким чином, за останніми даними, в Україні 5 випадків зараження, один з них - летальний.

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