ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королю закон не писаний: Єлизавета II шість разів порушувала протокол

STYLERПерсони    08.09.2019 - 19:49
Королю закон не писаний: Єлизавета II шість разів порушувала протокол
Королева Єлизавета (фото: Getty Images)

Королева неодноразово порушувала правила

Єлизавета II не проти періодично знехтувати правилами, хоча часто в подібному звинувачується виключно Меган Маркл. Щоб відновити справедливість видання Insider зібрало найвідоміші промахи її величності.

1. Королева обняла Мішель Обаму під час візиту, забувши про те, що королівський протокол забороняє візитерам торкатися до найясніших осіб.

2. Вона дозволила Меган залишитися в замку на Різдво до весілля з принцем Гаррі, хоча за правилами, майбутньої герцогині не можна було залишатися в замку до отримання офіційного статусу заміжньої дами.

3. Вона запрошує шеф-кухаря випити з нею кожне Різдво, незважаючи на те, що столову у Сандрингемскому будинку суворо заборонено відвідувати всім, крім членів вінценосної родини.

4. Під час своєї першої поїздки в замок Балморал королева дозволила Кейт знімати те, що відбувається всередині, хоча це суворо заборонено і Міддлтон ще не була її невісткою, а тільки зустрічалася з Вільямом.

Королю закон не писаний: Єлизавета II шість разів порушувала протоколЄлизавета II шість разів порушувала протокол (фото: instagram.com/theroyalfamily)

5. Вона приймає квіти від шанувальників. Одного разу її величність сама попрямувала до дівчини, взяла квіти і подякувала за подарунок, хоча охорона намагалася до цього пояснити шанувальниці, що подібні дії заборонені.

6. Вона дозволила Кейт і Вільяму порвати список гостей із сотень людей, які мають важливі зв'язку з королівською родиною і запросити кого завгодно на весілля, незважаючи на правила.

Нагадаємо, що Меган Маркл вирішила найняти американську PR-компанію, щоб відновити зіпсовану репутацію. У королівської сім'ї подібна дія з боку герцогині викликала обурення.

До речі, не так давно Меган Маркл та принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

Єлизавета II забавно "потроллила" американських туристів Єлизаветі II загрожує страта: шокуючі подробиці
Новини України Єлизавета II
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся