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Принц Гаррі та Меган Маркл обговорили з королевою співпрацю з Netflix

STYLERПерсони    20.01.2020 - 17:46
Принц Гаррі та Меган Маркл обговорили з королевою співпрацю з Netflix
Принц Гаррі і Меган Маркл можуть співпрацювати з Netflix (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі отримали пропозицію від Netflix про спільну роботу

Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від звання членів королівської сім'ї та вже з весни будуть вільні від виконання офіційних обов'язків. Зараз герцогиня Сассекська знаходиться в Канаді, а її чоловік в Британії займається врегулюванням всіх питань із родичами. Тим часом подружжя отримує пропозиції про співпрацю від представників кіноіндустрії, у тому числі і від такого гіганта, як Netflix.

Пара планує заснувати свою продюсерську компанію, займатися благодійністю, Маркл вже підписала контракт із кіностудією Disney та буде озвучити персонажа одного з мультфільмів, а Гаррі оголошував про зйомку разом з американською телеведучою Опрою Вінфрі телепроекту про проблеми психічного здоров'я для Apple TV.

Як стало відомо, директор по контенту Netflix Тед Сарандос в Лос-Анджелесі в коментарях журналістам зізнався, що дуже зацікавлений у можливій роботі з Меган і Гаррі, передає The Mirror.

"Кому не цікаво? Так, звичайно", - сказав він на одному з заходів.

Треба сказати, що екс-президент США Барак Обама зі своєю дружиною Мішель співпрацюють з Netflix - їх продюсерська фірма Higher Ground Productions має контракт із постачальником фільмів та серіалів на основі потокового мультимедіа на створення документальних стрічок на історичну, біографічну і соціальну тематики.

Герцоги після цієї пропозиції вже запевнили королеву Єлизавету II, що не стануть брати участь у будь-яких проектах, які можуть суперечити цінностям британської монархії, а також будуть консультуватися щодо можливих угод, щоб не було нічого "сумнівного". Таке "обмеження" поширюється на рік.

Принц Гаррі та Меган Маркл обговорили з королевою співпрацю з Netflix

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Зазначимо, що рішення про відмову від офіційних обов'язків і державного фінансування дає право Гаррі та Меган вільно укладати вигідні контракти, і експерти вважають, що пара сподівається заробити мільйони на створення документальних фільмів та озвучуванні мультфільмів.

"Це нова модель, правда, але вони сповнені рішучості довести сім'ї, що це може працювати. Враховуючи роботу герцогині (як актриси) до її заміжжя та інтереси герцога, цілком ймовірно, що це шлях, яким вони хочуть йти", - пише Daily Mail із посиланням на інсайдера.

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