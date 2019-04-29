Королівський розкол: названа причина сварки британських принців

Експерти з'ясували, хто є улюбленою дитиною Єлизавети II
У британській королівській сім'ї стався розкол, викликаний прохолодними відносинами між принцами-братами - Чарльзом та Ендрю. На думку експертів, до цього призвів фаворитизм через право бути улюбленим сином королеви Єлизавети II. Про це пише Daily Mirror.
Зазначається, що для сторонніх життя в королівській родині виглядає як справжня казка, але насправді у них ті ж проблеми, що і у будь-яких інших батьків, дітей, братів та сестер.
Так, у королеви Британії, як і в багатьох інших сім'ях, є улюблена дитина.
Фото: Королева Великої Британії Єлизавета II і принц Філіпп з чотирма дітьми (Popperfoto / Getty Images)
Будучи первістком королеви, принц Чарльз є спадкоємцем престолу і тепер бере на себе багато з її королівських обов'язків, коли вона починає не встигати за своїм насиченим графіком.
Прийнято вважати принца Чарльза улюбленцем королеви, але експерти стверджують інше (Фото: PA)
У той же час експерти стверджують, що принц Уельський не є її улюбленим сином. Ця честь належить принцу Ендрю - третій дитині Єлизавети і принца Філіпа.
Принц Ендрю зі своєю донькою принцесою Євгенією в день її весілля в 2018 році (Фото: NEIL HALL / EPA-EFE / REX / Shutterstock)
У матеріалі зазначається із посиланням на думку експертів, що між братами довгий час напружені відносини через фаворитизм. Королівський скандал розкрито в новому документальному фільмі "Королівська сім'я на війні".
У картині королівський автор Кеті Ніколл розповіла, що між Чарльзом і Ендрю існує справжня напруженість.
Принц Чарльз (Фото: Getty Images)
Колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл додав: "Ендрю завжди був улюбленим сином королеви, і він ніколи не робив нічого поганого в її очах".
Принц Ендрю з дружиною Сарою Фергюсон в 1986 році (Фото: PA)
Нагадаємо, що королева Великої Британії Єлизавета II 21 квітня відсвяткувала своє 93-річчя. У цьому році день народження монарха співпало із святом Пасхи. При цьому велику подію не відвідала Меган Маркл - дружина принца Гаррі. Молода пара чекає на народження своєї першої дитини.
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