Королевский раскол: названа причина ссоры британских принцев

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Эксперты выяснили, кто является любимым ребенком Елизаветы II

В британской королевской семье произошел раскол, вызванный прохладными отношениями между принцами-братьями - Чарльзом и Эндрю. По мнению экспертов, к этому привел фаворитизм из-за права быть любимым сыном королевы Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mirror.

Отмечается, что для посторонних жизнь в королевской семье выглядит как настоящая сказка, но на самом деле у них те же проблемы, что и у любых других родителей, детей, братьев и сестер.

Так, у королевы Британии, как и во многих других семьях, есть любимый ребенок.

Фото: Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп с четырьмя детьми (Popperfoto / Getty Images)

Будучи первенцем королевы, принц Чарльз является наследником престола и теперь принимает на себя многие из ее королевских обязанностей, когда она начинает не успевать за своим насыщенным графиком.

Принято считать принца Чарльза любимцем королевы, но эксперты утверждают другое (Фото: PA)

В то же время эксперты утверждают, что принц Уэльский не является ее любимым сыном. Эта честь принадлежит принцу Эндрю - третьему ребенку Елизаветы и принца Филиппа.

Принц Эндрю со своей дочерью принцессой Евгенией в день ее свадьбы в 2018 году (Фото: NEIL HALL / EPA-EFE / REX / Shutterstock)

В материале указывается со ссылкой на мнение экспертов, что между братьями долгое время напряженные отношения из-за фаворитизма. Их королевский скандал раскрыт в новом документальном фильме "Королевская семья на войне".

В картине королевский автор Кэти Николл рассказала, что между Чарльзом и Эндрю существует настоящая напряженность.

Принц Чарльз (Фото: Getty Images)

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл добавил: "Эндрю всегда был любимым сыном королевы, и он никогда не делал ничего плохого в ее глазах".

Принц Эндрю с супругой Сарой Фергюсон в 1986 году (Фото: PA)

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отпраздновала свое 93-летие. В этом году день рождения монарха совпало с праздником Пасхи. При этом большое событие не посетила Меган Маркл - жена принца Гарри. Молодая пара ждет рождения своего первого ребенка.

Недавно в прессе было озвучено мнение, что герцогиня Сассекская уже родила, только событие решили временно держать в тайне.