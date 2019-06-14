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Королеве такое не понравится: Маркл снова озадачила своим поведением

STYLERПерсоны    14.06.2019 - 08:29
Королеве такое не понравится: Маркл снова озадачила своим поведением
Фото: коллаж РБК-Украина

Маркл снова расстроила Елизавету II

Меган Маркл, которая после рождения Арчи должна была стать более покладистой, не оправдала ожидания экспертов и снова озадачила своим поведением. Об этом информирует Radar Online.

Окружение Меган замечает в последнее время, как герцогиня расточительно ведет себя: теперь она не экономит не только на себе, но и скупает самые дорогостоящие вещи для своего сына.

Однако это не является столь большой проблемой, основной причиной негодования британцев является то, что супруга принца Гарри намерена в очередной раз нарушить королевские традиции. 

Королеве такое не понравится: Маркл снова озадачила своим поведениемМеган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Так, герцогиня хочет устроить вечеринку для друзей в своем недавно отремонтированном доме в честь рождения сына. Она планирует закатить роскошный праздник и пригласить всех своих друзей. Естественно, такие планы не особо понравятся Елизавете II, однако сама королева ситуацию еще не комментировала.

Ранее мы писали, что Миддлтон заподозрили в лицемерии и предположили, что она давно завидует Маркл за умение держаться на публике.

Мы сообщали, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

Напомним, что Меган Маркл по определенным причинам недовольна королевской жизнью.

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