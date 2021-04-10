Стало відомо, чи зречеться Єлизавета II престолу після смерті чоловіка

Смерть принца Філіпа зробила 94-річну королеву Єлизавету II вдовою, і з'явилися чутки, що монархиня може відректися від британського престолу. Історики королівської сім'ї прокоментували цю інформацію.

Про це пише Reuters.

Експерти вважають, що королева буде главою держави якомога довше, адже при коронації вона згідно традиції дала клятву служити британському народу до останнього подиху.

Історики королівської сім'ї припускають, що навіть смерть коханого чоловіка, з яким вони прожили в шлюбі 73 роки, рішення Єлизавети II не змінить.

"Є всі підстави вважати, що вона в доброму здоров'ї, так що при вдалому збігу обставин королева продовжить бути главою держави як можна довше", - таку заяву зробив історик королівської сім'ї Хьюго Вікерс.

Дослідник королівської династії Віндзорів Роберт Лейсі дотримується такої ж думки, але зміни все ж можливі, говорить він.

"Королева може дещо відійти від справ. Але королева точно залишиться на троні", - заявляє експерт.

Зазначимо, що Єлизавета II є релігійною людиною, тому вона, як глава англіканської церкви, ставиться до своєї клятви про правління до останнього подиху, яку вона дала при коронації, як до непорушної.

Королева Єлизавета II очолила британську монархію 2 червня 1953 року у віці 25-ти років.

Фото: Королева Єлизавета II і принц Філіпп в день коронації (Getty Images)