Помер принц Філіп: герцог Единбурзький не дожив пару місяців до 100-річчя

У Великобританії помер 99-річний герцог Единбурзький Філіп, чоловік королеви Єлизавети II. Він не дожив до свого ювілею всього кілька місяців.

"З глибокою скорботою Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Величність мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Королівська родина приєднується до людей зі всього світу, оплакуючи його втрату", - сказано в повідомленні.

Принц Філіп Маунтбеттен народився 10 червня 1921 року в Греції. Він був онуком короля Греції Георга I та чоловіком королеви Великобританії Єлизавети II. У шлюбі з королевою у нього народилося четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йорський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц Філіп став п'ятою дитиною і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга I. З народження носив титул принца Грецького і Данського. Його бабуся з боку батька - внучка російського царя Миколи I - Ольга Костянтинівна Романова. Мати - з гессенського роду Баттенберг, племінниця останньої російської імператриці Олександра Федорівни та троюрідна сестра Миколи II.

Цікаві факти про дитинство принца Філіпа

Він народився на грецькому острові Корфу, в палаці Мон-Репо і був хрещений за православним обрядом. Сім'я його батька була вигнана з Греції через рік після народження принца Філіпа, і вони влаштувалися в Парижі. У 1928 році його відправили до родичів в Лондон.

Освіту принц Філіп отримував в школах і коледжах спочатку в Німеччині, а потім в Шотландії.

Юність принца Філіпа пройшла на флоті

У 1939-1940 роках принц Філіп вчився в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Там він отримав звання мічмана і на Військово-морському флоті пройшов всю Другу світову війну. Після закінчення отримав звання старшого лейтенанта. Брав участь у багатьох відомих битвах і операціях і навіть був заступником командира на есмінці Wallace.

Знайомство з Єлизаветою

Під час навчання в коледжі принц Філіп познайомився з чотириюрідними сестрами - принцесами Єлизаветою і Маргарет. Майже відразу зав'язалося листування і в 1946 році принц Філіп попросив у короля Георга VI дозвіл на шлюб зі спадкоємицею престолу.

Заручини оголосили 10 липня 1947, а весілля відбулося 20 листопада. Принц Філіп прийняв анлізірованную версію прізвище своєї матері, відмовився від іноземних титулів, прийняв британське підданство і перейшов з грецького православ'я в англіканство.

Служіння Британії та королівській сім'ї

Майже все своє життя принц Філіп присвятив службі королівської сім'ї. Він виконував церемоніальні та благодійні обов'язки, брав участь у громадському житті, здійснював міжнародні поїздки, був президентом Міжнародної федерації кінного спорту, президентом Всесвітнього фонду дикої природи.

Здоров'я принца Філіпа початок здавати після 90 років

У 2011 році принц Філіп заявив про намір скоротити громадські функції. А у 2017 році Букінгемський палац оголосив, що герцог Единбурзький перестане виконувати громадські обов'язки. Однак він всюди супроводжував свою дружину.

У 2011 році йому провели перше коронарне шунтування. У 2018 - планову операцію на стегні. У середині лютого 2021 року він був доставлений в лікарню для обстеження.

Через кілька днів йому зробили ще одну операцію на серці й майже через місяць його виписали додому в задовільному стані.