Королева Єлизавета в небезпеці: в її спальню намагався залізти чоловік

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Королева Єлизавета знову стала об'єктом для душевнохворої людини

В спальню королеви Єлизавети в Букінгемському палаці спробував пробратися зловмисник. Як повідомляє видання The Sun, інцидент стався близько другої години ночі.

22-річний чоловік зміг перебратися через високу огорожу, а після цього – він ходив навколо будівлі і стукав у всі двері. При цьому сама королеви мирно спала у своїй спальні буквально в декількох метрах від нього.

Охорона Букінгемського палацу дуже швидко помітила злочинця і негайно його затримала. Крім того, вони стурбовані тим фактом, що невідомий чоловік зміг проникнути на територію резиденції непоміченим. Його обшукали, так як припускали, що він може бути озброєний.

"Поліція затримала його за законом про психічне здоров'я, але їм довелося поставити йому багато питань про те, як він потрапив у палац і як зміг там безперешкодно переміщатися. Як він зміг піднятися на паркан і проникнути на територію? А як же на рахунок теплових датчиків і відеоспостереження? Безпека королеви повинна бути першочерговою!" - обурився інсайдер з Букінгемського палацу.

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Імовірно, молодик захотів повторити подвиг Майкла Фегана, який стався 37 років тому. 9 липня 1982 року, близько 7 ранку, робочий Феган проник на територію палацу і виліз по стіні до вікна спальні королеви. 31-річний чоловік сів перед нею і почав розповідати про свої проблеми. Королева натиснула тривожну кнопку, але відповіді не отримала.

Тоді вона зателефонувала в управління і повідомила, що вона королева, а поруч сидить ненормальний, але їй не повірили і вирішили, що це жарт. Феган тим часом розбив скляну вазу і почав погрожувати, що вб'є себе.

На допомогу королеві прийшов її давній помічник Пол Уайбрю. Він почув шум і заглянув до королеви, щоб дізнатися чи все в порядку. Побачивши Фегана, він почав з ним розмовляти, а потім запропонував йому випити. Після чого витягнув його в коридор і викликав поліцію.

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