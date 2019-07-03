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Ультиматум королеви: як Єлизавета II вплинула на одруження свого онука

STYLERПерсони    03.07.2019 - 20:38
Ультиматум королеви: як Єлизавета II вплинула на одруження свого онука
Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися після ультиматуму Єлизавети II (колаж: РБК-Україна)

Принц Вільям міг так і не зважиться на шлюб з Кейт Міддлтон

Королева Єлизавета серйозно вплинула на стосунки свого онука принца Вільяма з Кейт Міддлтон у 2007 році, коли пара пережила друге розставання. Про це пише західний таблоїд Express.co.uk.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям познайомилися ще на початку 2000-х під час навчання у престижному британському університеті Сент-Ендрюс. Спочатку їх відносини були дружніми, але в 2002 році між юними студентами проскочила іскра, і вони почали зустрічатися.

Перше розставання пара пережила в 2004 році, але тоді це була швидше сварка. 22-річний принц вважав себе ще занадто молодим для одруження і вирішив "перевірити почуття".

Але коли в 2007 році між Вільямом і Кейт стався серйозний розрив, у справу втрутилася бабуся принца, яка поставила онукові ультиматум: або одружуйся, або залиш дівчину в спокої.

Ультиматум королеви: як Єлизавета II вплинула на одруження свого онука

Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися після ультиматуму Єлизавети II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Західні ЗМІ розкопали архівні статті, в одній з яких сказано, що у 2007 році королівський кореспондент Камілла Томіні розповіла Sunday Express, що Вільям сказав бабусі і дідусю, що він не впевнений у своїх почуттях до Кейт. Королівський онук "почав відчувати клаустрофобію у стосунках" і не знав, як йому правильно вчинити.

Тим не менш, через кілька місяців пара возз'єдналася. Відзначимо, що до того часу до Міддлтон вже прилипло образливе прізвисько "Waity Katy" (Чекаюча Кейт), яке сама герцогиня ненавидить.

Зазначимо, щл згідно книзі 2011 року "Створення королівського роману", біограф Кеті Ніколл стверджує, що вони фактично таємно погодилися одружитися після свого другого розлучення в 2007 році.

Ультиматум королеви: як Єлизавета II вплинула на одруження свого онука

Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися після ультиматуму Єлизавети II (фото: GettyImages)

До речі, чоловік королеви принц Філіп також неоднозначно натякав онукові, що час вже одумуватися, женитися на Кейт і "створювати" спадкоємців престолу.

Нерішучий Вільям змусив Кейт чекати ще довгих три роки, поки не став на одне коліно" під час їхньої спільної подорожі в Кенії. А 29 квітня 2011 року пара одружилася в Вестмінстерському абатстві. У них троє прекрасних дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі остаточно розійшлися з принцом Вільям і Кейт Міддлтон у роботі Королівського благодійного фонду.

До речі, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в ДТП.

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