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Єлизавета II не прийшла на хрестини Арчі: громадськість в шоці

STYLERПерсони    07.07.2019 - 08:34
Єлизавета II не прийшла на хрестини Арчі: громадськість в шоці
Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Королева не стала скасовувати своїх планів заради такої події

Королева Єлизавета II не прийшла на хрестини сина Меган Маркл і принца Гаррі, які проводилися 6 липня, в суботу. У чому причина такої поведінки королеви, передає The Sun.

Виявляється, вихідні королева спочатку планувала провести з принцем Філіпом в Сандрінгемі і скасовувати свої плани не збиралася навіть заради Арчі. Звичайно, така поведінка Єлизавети II викликала безліч запитань серед оточуючих.

Відвідати Королівські стайні для Її високості було важливіше, ніж урочиста церемонія, яка спочатку повинна була відбутися в п'ятницю, 5 липня. Після дата була перенесена для того, щоб на водохреща зміг приїхати принц Чарльз.

Єлизавета II не прийшла на хрестини Арчі: громадськість в шоціМеган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Раніше ми писали, що Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сасекських, оскільки часом Меган Маркл і принц Гаррі бувають вкрай непередбачувані.

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон повинні дотримуватися певних правил лексики, однак це далеко не завжди виходить у герцогинь. Експерт розповіла, як королівські члени сім'ї нехтують правилами етикету.

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