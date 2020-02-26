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Меган Маркл і принц Гаррі знову поставили під удар королівську сім'ю

STYLERПерсони    26.02.2020 - 19:17
Меган Маркл і принц Гаррі знову поставили під удар королівську сім'ю
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл і принц Гаррі розлютили канадців

Меган Маркл і принц Гаррі викликали гнів жителів Канади. Вся справа в тому, що канадці відмовляються оплачувати витрати на безпеку герцогів Сассекських. Якщо витрати на Меган і Гаррі ляжуть на плечі канадських платників податків, це може серйозно нашкодити репутації королівської сім'ї.

Нагадаємо, що на початку січня 2020 року подружжя відмовилося від виконання обов'язків членів королівської сім'ї, переїхавши разом з сином Арчі в особняк на острові Ванкувер в провінції Британська Колумбія.

Невдоволення канадців висловив директор Канадської федерації платників податків (CTF) Аарон Вудрик, пише західний таблоїд Daily Express.

За словами експерта, якщо канадцям доведеться платити за Меган і Гаррі, майбутнє монархії в Канаді опиниться під загрозою. При цьому навіть затяті адепти монархії виявляють своє невдоволення ситуацією.

"Я сподіваюся, що не буде якогось дійсно агресивного поштовху до того, щоб позбутися від монархії", - висловився Вудрик, він сподівається, що вся ця історія закінчиться добре.

Директор CTF також повідав, що канадці не відчувають особливого пієтету до членів королівської сім'ї - вони не є для них певним національним надбанням, як у Британії. Для пересічних канадців Меган і Гаррі - всього лише багаті знаменитості.

"Якби голлівудські зірки переїхали сюди, вони самі би платили за своїми рахунками", - обурений Вудрик.

Раніше ми писали, що Меган Маркл запропонували роботу у фільмах для дорослих. Яку саме пропозицію отримала дружина принца Гаррі, можна прочитати в матеріалі.

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