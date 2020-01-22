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Єлизавета II погрожує позбавити Меган Маркл обручки та купленого за 2 роки одягу

Lite » Стиль життя 22.01.2020 - 10:31
Єлизавета II погрожує позбавити Меган Маркл обручки та купленого за 2 роки одягу
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Єлизавета II була вкрай розчарована рішенням молодшого онука і його дружини

Офіційно відмовившись 8 січня від своїх королівських обов'язків Меган Маркл і принц Гаррі знали, що їх чекають певні "санкції" з боку королівського двору. Незважаючи на схвалення рішення свого онука і його дружини, Єлизавета II все ж залишилася засмучена таким результатом подій. Джерела королівського двору раніше повідомляли, що Її Величність не на жарт стурбована, що тепер і вона, та інші родичі будуть вкрай рідко бачитися з 8-місячним принцом Арчі. Також судячи з усього, королева дійсно зберегла певну образу на молодшого онука. І прийняла перші жорсткі заходи по відношенню до герцогині Сассекської.

Так, вже відомо, що Меган Маркл позбавлена можливості зберегти за собою ексклюзивні і дорогі ювелірні прикраси, які дісталися їй після одруження з принцом Гаррі. Повернення прикрас, що належать принцесі Діані, - навіть не обговорюється. Більш того, Єлизавета також не виключає, що Маркл доведеться повернути навіть свою обручку. Адже придбав її Гаррі не за свій рахунок, а за кошти монаршої сім'ї.

Зазначимо, що ще на початку січня, після заяви про зречення Меган "зловили" папараці. Дружина принца Гаррі виходила з будівлі Національного театру Дорфмана в Лондоні, якому вона протегувала раніше. І вже тоді журналісти відзначили, що Маркл перестала носити дорогоцінні прикраси, в яких з'являлася раніше. До речі, тоді ж на руці герцогині не помітили обручки. Крім того, не було відмічено на її пальчиках і так званого кільця вірності. Унікальну прикрасу герцог Сассекський подарував своїй коханій у першу річницю їхнього весілля. Нагадаємо, що Меган і Гаррі зіграли весілля в суботу, 19 травня 2018 рік Віндзорському замку. Торжество було повністю оплачено монаршою родиною.

Єлизавета II погрожує позбавити Меган Маркл обручки та купленого за 2 роки одягу

До речі, є у Меган і ще одне знакове колечко - для заручин з трьома діамантами. Найбільший діамант у центрі композиції Гаррі особисто привіз із Ботсвани, де вони з Маркл провели перші зустрічі до заміжжя. Два інших діаманта були взяті з колекції коштовностей принцеси Діани - матеріа Гаррі та Вільяма. Чи варто уточнювати, що це кільце Меган довелося залишити у Великобританії?

Тепер найголовніше питання "зависло" над долею обручки Меган Маркл.

  • Її Величність настільки погано відреагувала на рішення Меган і Гаррі відректися від своїх обов'язків, що вона навіть наказала онукові повернути обручку Меган назад у скарбницю. Це було необачне рішення, прийняте в гніві. Так, воно несправедливе. Але з іншого боку, за правилами, всі прикраси Меган і в тому числі кільце - власність королеви Британії", - цитує слова джерела Nowtolove.com.

Більш того, за інформацією інсайдера, у Дворі також ведуться розмови про повернення одягу та взуття, яке Меган придбала за державний рахунок. Адже в 2018 році Маркл витратила на одяг понад 400 тисяч фунтів. А ось в 2019 менше (через вагітність) - 211 тисяч. Зазначимо, що найдорожчою в гардеробі дружини принца Гаррі виявилася сукні від Dior за 90 тисяч фунтів.

Єлизавета II погрожує позбавити Меган Маркл обручки та купленого за 2 роки одягу

Меган Маркл в сукні Dior (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, 21 січня Кейт Міддлтон здійснила свій перший сольний вихід в 2020 році. Герцогиня Кембриджська в блузі за 9000 грн і брюках-кльош показала, як виглядати стрункіше і вище.

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Новини України Єлизавета IIМеган Марклпринц Гаррі
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