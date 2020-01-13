Єлизавета II боїться: Маркл і принц Гаррі тримають у страху королівську сім'ю

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Таку ж "помилку" свого часу зробила принцеса Діана

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують "розбурхувати" громадськість, після того, як заявили, що відмовляються від королівських повноважень. Більш того, Меган і Гаррі на даний момент буквально тримають у страху всю королівську родину, над якою нависла несподівана, але цілком реальна загроза. Так, джерела королівського двору Великобританії підкреслюють: 93-річна Єлизавета II не на жарт переживає, як би її молодший онук та його скандальна дружина не наговорили тепер зайвого пресі. Звичайно ж, монархи переживають, що Маркл і принц Гаррі тепер розкажуть чимало образливих або таємних речей. Загалом, розкриють усі таємниці.

При цьому, якщо у принцові Гаррі Її Величність ще більш-менш впевнена, то ось Меган Маркл для королівської сім'ї - справжня "таємна карта". Так, Єлизавета II переживає, що герцогиня Сассекська дасть дуже відверте інтерв'ю, в якому розповість про життя членів королівської сім'ї. Зазначимо, що свого часу так вчинила принцеса Діана. Тоді мама принців Вільяма і Гаррі зважилася на відверту заяву журналісту і зізналася, що через проблеми в шлюб з принцом Чарльзом вона страждала на булімію та інші психологічні проблеми.

Королева Єлизавета II не на жарт стурбована майбутніми бесідами Меган і Гаррі з журналістами (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

При цьому офіційні журналісти королівського двору повідомляють, що Меган і Гаррі вже отримали сотні запитів на інтерв'ю від провідних світових ЗМІ. І "каверзних", а також неприємних запитань про британський двір не уникнути. І навряд чи Меган, яка явно скучила за публічним життям, відмовиться від відвертих заяв.

Тим часом, рідні герцога Сассекського не показують своє невдоволення публічно, а вирішують все в рамках сімейного обговорення. Днями Єлизавета II разом з сином та онуками обговорить ситуацію на сімейній раді в Сандрінгемі.

Також нагадаємо, що раніше Маркл і принц Гаррі вже пояснили, як надалі планують вести спілкування з журналістами. За словами королівської пари, пріоритет вони будуть віддавати маловідомим ЗМІ та журналістам-початківцям. Щоб ні в якому разі нікого не образити.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі посварився з Девідом Бекхемом через скарги Меган Маркл на Вікторію Бекхем.