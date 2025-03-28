Король Чарльз III был временно госпитализирован: что известно

В четверг у короля Чарльза III возникли "временные побочные эффекты" после лечения рака. Он был доставлен в больницу для наблюдения, после чего вернулся в свою резиденцию в Лондоне.

В Букингемском дворце заявили, что после временной госпитализации 76-летний король вернулся в свою лондонскую конференцию, Кларенс-хаус. В то же время, его публичные мероприятия на пятницу отменены в качестве меры предосторожности.

В феврале 2024 года король объявил, что у него диагностирована нераскрытая форма рака, и с тех пор он проходит лечение. Однако дворец не уточнил характер побочных эффектов которые возникли, заявив лишь, что они временные и "требуют короткого периода наблюдения в больнице".

Также не было предоставлено никаких обновлений относительно прогноза или характера лечения. NYT пишет, что рак у британского короля был обнаружен во время операции по удалению увеличенной простаты в феврале прошлого года. Дворец заявил, что у Чарльза III нет рака простаты, но не предоставил никаких других подробностей о болезни.

Также издание отметило, что в последние месяцы Чарльз III вернулся к активному графику, принимая иностранных лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, он посетил авианосец HMS Prince of Wales.