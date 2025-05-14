Топ-3 дешевых продукта против старения, которые вы должны включить в рацион прямо сейчас
Здоровое питание может быть доступным. Узнайте о топ-3 дешевых, но чрезвычайно полезных продуктах, которые стоит включить в свой рацион прямо сейчас для улучшения здоровья и экономии бюджета.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие именно три продукта надо включить в рацион прямо сейчас.
Семена льна
Эти маленькие, неприметные на первый взгляд семена являются настоящим кладезем полезных веществ. Семена льна - один из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот(альфа-линоленовой кислоты), которые обладают мощными противовоспалительными свойствами, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. Регулярное употребление семян льна может помочь снизить уровень холестерина, нормализовать артериальное давление и уменьшить риск развития сердечных заболеваний.
Кроме того, семена льна богаты клетчаткой - как растворимой, так и нерастворимой. Растворимая клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает холестерин, а нерастворимая - улучшает работу кишечника, предотвращает запоры и способствует выведению токсинов из организма. Семена льна также содержат лигнаны - особые антиоксиданты, которые могут играть роль в профилактике некоторых видов рака, в частности рака молочной железы.
Лучше всего употреблять семена льна в молотом виде, поскольку в таком случае питательные вещества лучше усваиваются. Добавляйте молотые семена в смузи, йогурты, каши, выпечку, салаты или просто смешивайте с водой. Целые семена можно добавлять в хлеб или выпечку.
Яйца
Яйца - это один из самых доступных и питательных продуктов питания. Они являются полноценным источником высококачественного белка, который содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых для строительства и восстановления тканей организма. Белок из яиц усваивается очень легко, что делает их отличным выбором для людей любого возраста.
Кроме белка, яйца содержат множество витаминов и минералов, среди которых витамин D (важен для здоровья костей и иммунитета), витамин B12 (необходим для нервной системы и кроветворения), холин (поддерживает работу мозга и печени), селен (мощный антиоксидант) и лютеин с зеаксантином (полезны для зрения). Вопреки устаревшим представлениям, исследования показывают, что умеренное потребление яиц не имеет значительного негативного влияния на уровень холестерина у большинства здоровых людей.
Яйца являются универсальным продуктом, из которого можно приготовить множество блюд: вареные, жареные, омлеты, яичные. Добавляйте их в салаты, супы, запеканки. Это быстрый и сытный вариант завтрака, обеда или ужина.
Квашеная капуста
Квашеная капуста - это традиционный для многих культур продукт, который в последнее время приобретает все большую популярность благодаря своим уникальным полезным свойствам. Она является прекрасным источником пробиотиков - полезных бактерий, которые образуются в процессе ферментации. Пробиотики играют ключевую роль в поддержании здоровой микрофлоры кишечника, что положительно влияет на пищеварение, иммунитет, усвоение питательных веществ и даже на настроение.
Квашеная капуста также богата витамином С (даже больше, чем свежая капуста, поскольку процесс квашения сохраняет его), витамином К2 (важен для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы), а также клетчаткой. Она имеет низкую калорийность и может быть отличным дополнением к любому приему пищи.
Квашеную капусту можно употреблять как самостоятельную закуску, добавлять в салаты, винегреты, супы (например, борщ или щи). Важно не подвергать квашеную капусту длительной термической обработке, чтобы сохранить полезные пробиотики.
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В материале использованы следующие источники - Wikipedia, советы диетологов.
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