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Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)

Воскресенье 10 декабря 2023 16:40
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Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото) Иван Дорн с женой (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена певца и музыканта Ивана Дорна, дизайнер Анастасия Новикова, порадовала фолловеров редкими фотографиями с их детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы артиста.

Как сейчас выглядят дети Ивана Дорна

Супруги почти никогда не показывают своих дочь и сына в соцсетях, но на этот раз решили сделать исключение.

Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)

Дети Ивана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)

В своих stories Анастасия разместила снимки, сделанные во время прогулки с 8-летним сыном Иваном и 9-летней дочкой Василисой.

На них девочка катается на карусели, а мальчик, который как две капли воды похож на папу, любуется новогодними игрушками на елке.

Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)

Сын Ивана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)

Позже жена исполнителя отправилась вместе с наследниками на рождественскую ярмарку и покаталась вместе с детьми на карусели.

Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)

Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)

Жена Ивана Дорна с детьми на карусели (фото: instagram.com/nastya_novikova)

Отметим, что полномасштабную войну семья встретила за границей, когда была на отдыхе.

Пока любимая певца вместе с детьми живут во Франции. Иван Дорн также находится за границей, но точное место своего пребывания не раскрывает.

Недавно Сергей Танчинец откровенно признался, есть ли у него новые отношения после развода.

Также Кейт Миддлтон и принц Уильям "взорвали" сеть необычной рождественской фотооткрыткой.

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діти Иван Дорн звезды шоу-бизнеса