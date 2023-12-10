Копии папы. Жена известного украинского певца впервые показала их детей (фото)
Жена певца и музыканта Ивана Дорна, дизайнер Анастасия Новикова, порадовала фолловеров редкими фотографиями с их детьми.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы артиста.
Как сейчас выглядят дети Ивана Дорна
Супруги почти никогда не показывают своих дочь и сына в соцсетях, но на этот раз решили сделать исключение.
Дети Ивана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)
В своих stories Анастасия разместила снимки, сделанные во время прогулки с 8-летним сыном Иваном и 9-летней дочкой Василисой.
На них девочка катается на карусели, а мальчик, который как две капли воды похож на папу, любуется новогодними игрушками на елке.
Сын Ивана Дорна (фото:instagram.com/nastya_novikova)
Позже жена исполнителя отправилась вместе с наследниками на рождественскую ярмарку и покаталась вместе с детьми на карусели.
Жена Ивана Дорна с детьми на карусели (фото: instagram.com/nastya_novikova)
Отметим, что полномасштабную войну семья встретила за границей, когда была на отдыхе.
Пока любимая певца вместе с детьми живут во Франции. Иван Дорн также находится за границей, но точное место своего пребывания не раскрывает.
Недавно Сергей Танчинец откровенно признался, есть ли у него новые отношения после развода.
Также Кейт Миддлтон и принц Уильям "взорвали" сеть необычной рождественской фотооткрыткой.